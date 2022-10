Stand: 04.10.2019 16:51 Uhr Lesetipps: Bücherwurm Oktober 2022

Im Mikado-Bücherwurm stellen wir euch schöne, spannende, lustige und berührende Bücher in Ausschnitten vor:

In "Feuerwanzen lügen nicht" geht es um eine Freundschaft zweier Jungs und ob Mut und vertrauen reichen, um ihre Freundschaft zu retten.

In "Die wunderbare Florentine Feiertag" erfahrt ihr, was passiert, wenn die Wunscherfüllerin, wieder mal erfolgreich war.

Opa Peter soll ins Altersheim? Jonte möchte das mit Hilfe seines besten Freundes und seiner Geschwister verhindern. Ob der Rettungsplan klappt könnt ihr in "Reißaus mit Krabbenbrötchen" nachlesen.

Oscar Wilde hat die bekannte Geschichte "Das Gespenst von Canterville" geschrieben - diesen Klassiker ist mit dem wunderbaren gleichnamigen Orchesterhörspiel erschienen und auch dieses Buch stellen wir Euch vor.

Und natürlich erfahrt ihr auch, wie den Testleserkindern das Buch des Monats gefallen hat - es heißt: "Fairy Tale Camp - Das märchenhafte Internat"

Und nun viel Spaß mit dem Mikado Bücherwurm!

Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenau



Es lesen: Cornelia Schramm und Stephan Schad

AUDIO: Mikado: Bücherwurm im Oktober '22 (61 Min) Mikado: Bücherwurm im Oktober '22 (61 Min)

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 06.10.2019 | 14:05 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher