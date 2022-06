Stand: 02.06.2021 15:00 Uhr Bücherwurm Juni 2021 von Svenja Annelie Keyser

Die Ferien sind nicht mehr weit! Habt ihr schon ein Buch für den Strand oder das Freibad? Wir hätten da ein paar Tipps für euch und stellen euch in einer neuen Ausgabe des Bücherwurms wieder vielseitige, spannende und lustige Bücher vor:

In der Geschichte "Unser Sommer am See" wohnen Agda, Nick und Jula in einem merkwürdigen Haus, der an einem endlosen Wald und einem glitzernden See liegt - da lassen Abenteuer nicht lange auf sich warten.



In derm Buch "Der Tag, an dem ich versehentlich die ganze Welt belog" geht es um Cole, der nicht mehr arm sein möchte.... Durch einen Zufall wird Cole plötzlich ein gefeierter Nachwuchsstar in der Kunstwelt - doch er hat ein Geheimnis, das die Erfolgsblase schnell platzen lassen könnte...

"Jukli - oder wir ich einen kleinen Esel an der Backe hatte und nicht mehr loswurde" - da spricht der lange Titel für sich: Flora ist, neben Esel Jukli, die Hauptprotagonistin, die einen kuriosen Roadtript durch Frankreich macht und dabei viel über sich selbst lernt.

In dem Buch "Keine bösen Tiere" wird die Vielfalt der Schöpfung gefeiert - unterhaltsamer kann Wissensvermittlung nicht sein.

Außerdem stellen wir euch das Buch des Monats "Millie Mutig, Super-Agentin: In eiskalter Mission" vor - die Mikado-Testleser berichten, wie ihnen die Geschichte von Jennifer Bell gefallen hat.

Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenau

AUDIO: Bücherwurm im Juni (60 Min)

