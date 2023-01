Stand: 07.01.2022 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm Januar 2022 von Svenja Annelie Keyser

Im Januar-Bücherwurm gib es frische Buchtipps, damit der nasskalte Winter schneller vorbeigeht:

Diesen Monat lernt ihr Hanno kennen, der sein Zimmer vorübergehend an Pien abgeben soll: Sie geht in Hannsos Klasse, ist ziemlich tollpatschig und angeblich eine polnische Prinzessin...nur was schreibt Pien wohl nachts in ihr rotes Heft? Das könnt ihr in "Hanno und der Notfall" nachlesen.

In "Als die Welt uns gehörte" versinkt die Welt von Leo, Elsa und Max in Dunkelheit und reißt die Drei grausam auseinander. Das Buch erzählt wie Freundschaft und Liebe auch in den dunkelsten Zeiten das Gute ium Menschen aurecht erhält. Nur für Kinder ab 12 Jahren, die einen Erwachsenen als Ansprechpartner an der Seite haben, geeignet.

Das Buch "Die hässlichen Fünf" beginnt ein seltsames Casting: Insgesamt fünf Tiere zeigen sich mit all ihren Hässlichkeiten, wozu auch schlechte Angewohnheiten gehören. Unverwechselbar in Wort und Bild: Vom Erfolgsgespann Axel Scheffler und Julia Donaldson, das auch den Grüffelo erfand.

Und ihr erfahrt, wie den Testlesern das Buch des Monats "Birdie und ich" gefallen hat.

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm im Januar!

AUDIO: Bücherwurm Januar '23 (60 Min) Bücherwurm Januar '23 (60 Min)

Weitere Informationen Die hässlichen Fünf Unverwechselbar in Wort und Bild: Das Erfolgsgespann, das auch den Grüffelo erfand. Lustig, die Reime. Farbstark und liebenswert, die Bilder. Für Kinder ab 4 Jahren. mehr "Birdie und Ich": Großartig komponierter Jugendroman Manchmal bieten gerade Debütromane überraschende und großartige Geschichten. Wie "Birdie und Ich" von J. M. M. Nuanez. mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 07.01.2022 | 19:00 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher