Stand: 02.12.2022 15:00 Uhr Lesetipps: Bücherwurm Dezember 2022 von Svenja Annelie Keyser

Draußen friert es und Weihnachten ist nicht mehr weit. Wie verbringt ihr diese Zeit? Kuschelt ihr euch mit einem Buch auf das Sofa und nascht Kekse? Dann haben wir für euch ein paar tolle Buchtipps.

Wir stellen Euch Joy vor, die nach dem Einzug bei ihrem Großvater gern - in ihrer neuen Schule - Freunde finden möchte. Außerdem möchte Joy es unbedingt verhindern, dass die wunderschöne alte Eiche in der Mitte des Schulhofes gefällt wird. Ob ihr das gelingt könnt ihr in"Ich bin Joy" nachlesen.

Die vier Freunde Jamie-Lee, Fee, Mesut und Valentin gehen gemeinsam auf Verbrecherjagd: Sie suchen die Diebe, die bei Fees Millionärsfamilie eingebrochen sind. Die Ermittlungen werden aber schnell gefährlich und die Kinder merken sofort: "Gangster müssen clever sein"!

"Snöfrid aus dem Wiesental" muss seine Winterruhe unterbrechen - seine Freunde, eine kleine Waldmaus und ein Baumling brauchen seine Hilfe. Snöfrid und sein Freund Björn machen sich auf ins Nordland und los geht ein eiskaltes, Sturm umtostes Abenteuer.

Außerdem erfahrt ihr, wie den Testlesern das Buch des Monats "Rileys verrücktes Leben - vom Pech verfolgt" gefallen hat.

Es lesen: Cornelia Schramm & Stephan Schad

Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenau

Und nun viel Spaß beim Mikado Bücherwurm!

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 04.12.2022 | 07:04 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Kinderbücher