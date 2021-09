Stand: 04.10.2019 16:51 Uhr Der Bücherwurm im Oktober

Im Mikado-Bücherwurm stellen wir euch schöne, spannende, lustige und berührende Bücher in Ausschnitten vor. Zum Beispiel den dritten Band der Drachenreiter-Reihe von Cornelia Funke "Der Fluch der Aurelia", in dem es um die abenteuerliche Reise von Ben und seinem Silberdrachen Lung geht.

In "Peri Scholz rettet die Welt...oder auch nicht"geht es um ein normales Mädchen, das durch verrückte Missverständnisse nun die Weltrettung zugetraut wird.

In "Das Camp der Unbegabten"muss Bjarne, nachdem er sich bei einem Sprung von einer Brücke den Fuß gebrochen hat. Eigentlich wollte er eine übernatürliche Begabung bescheinigt bekommen, nun gehts ins Camp - somit ist Ärger vorprogrammiert.

Überraschende Fakten, lustige Bilder und witzige Gedichte rund um das absolute Lieblings-Haustier, den Hund, könnt ihr in "Möpse, Dackel, Hüte-Hunde - Das fabelhafte Hundebuch" nachlesen.

Und natürlich erfahrt ihr auch, wie den Testleserkindern das Buch des Monats gefallen hat - das diesen außergewöhnlichen und langen Titel trägt: "Hilfe, ich habe meiner superschlauen Schwester das Gehirn geklaut!".

Und nun viel Spaß mit dem Mikado Bücherwurm!

Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenau

Es lesen: Cornelia Schramm und Stephan Schad

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 06.10.2019 | 14:05 Uhr