Stand: 27.10.2019 15:00 Uhr Der Bücherwurm im November

Im November stellen wir Euch jede Menge Neuerscheinungen vor. In dem Buch "Der wundersame Weltraumzoo" lernt ihr Nelly, Justus und das Meerschweinchen Bommel kennen, die in einer Rakete zu einem ziemlich wundersamen Zoo in den Weltraum fliegen.

In dem Buch "Suppenfahrrad oder eine Geschichte vom Stehlen, Schenken und Wegwerfen" erfahrt Ihr, ob Annie mit der Hilfe von Nikita das geklaute Suppenfahrrad von Klaus wiederfindet.

In einem spannenden Fantasy-Abenteuer landen die Freunde Brock und Zed unfreiwillig bei den Schattenläufern. Warum ihnen das nicht gefällt, erfahrt Ihr in "Der Bund der Schattenläufer - Fuchsfeuer".

Und wir stellen Euch auch noch den zweiten "Mein Freund Otto"-Band vor, in dem Matti und Otto ein großes Geheimnis lüften wollen.

Außerdem erzählen Euch unsere Testleser, wie ihnen das Buch "Die Furchtlosen Fünf …..tun das Falsche, aber richtig!" gefallen hat.

