Stand: 04.02.2022 15:00 Uhr Der Bücherwurm im Februar 2022 von Svenja Annelie Keyser

Im Februar-Bücherwurm gib es frische Buchtipps, damit der nasskalte Winter schneller vorbeigeht.

Diesen Monat lernt ihr den Aaron kennen, der mit Hilfe von freundlich gesinnten Bekannten alles versucht, um seinen Vater aus dem Gefängnis zu bekommen. Ob er den wahren Räuber, der das Juweliergeschäft ausgeraubt hat, findet, könnt ihr in "Die erstaunlichen Abenteuer von Aaron Broom" nachlesen.

Dann stellen wir Euch Frankie vor, die sich oft so fühlt als hätte sie einen "Tornado im Kopf" - dann braucht sie Ruhe und Routine. Doch als ihre ehemals beste und einzige Freundin Colette verschwindet, setzt sie alle Hebel in Bewegung, um Colette zu finden.

"Falckenreiter - Flucht aus Luma"heißt das Fantasybuch, das wir Euch diesen Monat vorstellen - es handelt von Alex und ihren Zauberkarten, von Freundschaft und jeder Menge Magie.

In dem Buch "Ich und Du und Müllers Kuh" sind die schönsten Geschichten und Gedichte des unvergessenen Kinderbuchautros und Dichters Max Kruse zu finden.

Außerdem erfahr ihr, wie den Testleserkindern das Buch "Tornado im Kopf" gefallen hat.

