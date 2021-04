Stand: 08.04.2021 16:00 Uhr Der Bücherwurm im April von Svenja Annelie Keyser

Auch in diesem Monat haben wir wieder tolle, spannende, lustige und berührende Bücher gelesen und stellen sie euch im Mikado-Bücherwurm vor. Ihr lernt Finley kennen, der durch einen geheimnisvollen Laden in das größte Abenteuers seines Lebens gerät - zu lesen in "Der Zauberladen von Applecross - Das geheime Erbe".

Spannend geht es auch in dem Buch "Mission Hollercamp - Der unheimliche Fremde" zu: Emily und Jakub wollen nämlich unbedingt herausfinden, wer hinter den merkwürdigen Vorkommnissen auf dem Campingplatz steckt.

Außerdem gibts die Buchvorstellung von "Mitternacht in Charlbury House": Evi befindet sich urplötzlich im Jahr 1814 und muss als Dienstmädchen schuften. Zurück in die Gegewart kommt sie nur, wenn sie das Familiengeheimnis lösen kann.

Im Frühling hört ihr viele Vögel zwitschern, nur welcher hört sich wie an? Das könnt ihr in dem Buch"Wer singt denn da?"nachlesen, eine CD liegt dem Buch bei. Und ihr erfahrt, wie den Testleserkindern das Buch "Ringo, ich und ein komplett ahnungsloser Sommer" gefallen hat.

Und jetzt: Viel Spaß mit unseren Büchern im April!

