Stand: 01.12.2019 14:05 Uhr Der Bücherwurm für Dezember

Im Dezember-Bücherwurm lernt unter anderem Stella kennen, die auf der Suche nach dem Jungen Tomos in eine phantastische Welt aus Eis und Schnee kommt - ihr Abenteuer könnt ihr in "Stella und der Mondscheinvogel" lesen.

In "Lahme Ente, blindes Huhn" tun sich diese beiden Tiere zusammen, um eine Reise zu einem Ort zu machen, an dem der geheimste Wunsch in Erfüllung gehen soll...ob das wirklich stimmt - und dann auch noch klappt?

In dem Buch "Die Muskeltiere und die große Käseverschwörung" spielen Ratten und eine liebe Hausemaus die Hauptrolle, die einem Billigkäse-Produzenten das Handwerk legen wollen, um ein uraltes Käse-Geheimrezept zu schützen.

Grimms Märchen in Reimen gibt es in "Und wenn ernicht gestorben ist, kann's sein, dass er sie heut noch küsst" und sie sind unbedingt lesenswert.

Und natürlich lassen Euch unsere Testleser wissen, was sie vom Buch des Monats halten: "Der Leuchturmwärter und ich".

Und nun viel Spaß mit dem Bücherwurm!

Diese Musik spielen wir in der Sendung "Cup Cake" - Markus Zierhofer

"Red Rocket" - "Ensemble"

"Gloria" - Franziska Biermann & Nils Kacirek

"Steig ein" - Jan Haarmeyer

"Farewell to Erin" - Frank Grischek

"Christmas - Jigs" - Lagana