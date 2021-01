Stand: 01.12.2019 14:05 Uhr Der Bücherwurm für Dezember

Im Dezember-Bücherwurm lernt unter anderem Jan kennen, der es liebt zu schwimmen und eine liebe Freundin namens Flo gefunden hat. Aber was macht Jan, als ihm der eifersüchtige Linus in die Quere kommt? Lest es nach in "Die beste Bahn meines Lebens".

In "Manchmal kommt Glück in Gummistiefeln" merkt man schnell, dass Lenas Einfälle die allerbesten sind - so kann Trille mit ihr zum Beispiel Hühnerdiebe jagen, Flöße bauen oder eine Flaschenpost verschicken.

Cassandra Carper ist Cafébesitzerin und backt magische Cupcakes - in "Cassandra Caspers fabelhaftes Café" könnt Ihr erfahren, was passiert, wenn man in so einen Cupcake reinbeißt.

Und natürlich lassen Euch unsere Testleser wissen, was sie vom Buch des Monats halten: "Die besten Tantenretter der Welt". Noch weitere Anregungen für den Weihnachtswunschzettel gefällig? Unten haben wir Euch noch ein paar Extra-Tipps dran gehängt.

Diese Musik spielen wir in der Sendung "Cup Cake" - Markus Zierhofer

"Red Rocket" - "Ensemble"

"Gloria" - Franziska Biermann & Nils Kacirek

"Steig ein" - Jan Haarmeyer

"Farewell to Erin" - Frank Grischek

"Christmas - Jigs" - Lagana