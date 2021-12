Stand: 05.11.2021 15:00 Uhr Bücherwurm November 2021 von Svenja Annelie Keyser

Im November stellen wir Euch jede Menge Neuerscheinungen vor.

In "Für immer Sommerby" wird die Weihnachtszeit eingeläutet - Martha, Mikkel und Mats verbringen die Weihnachtsferien mit ihren Eltern bei Oma Inge in Sommerby. Doch auch dieses Mal verlaufen die Ferien nicht nach Plan...

In dem Buch "Mehr Action, weniger Zucchini!"lernt ihr Alex kennen, der eigentlich ein Lesemuffel ist. Doch er wird euch zeigen, dass es wirklich spannend ist zu lesen - besonders, wenn man selbst an einem Buch mitarbeitet.

Ein witziges Geschichts-Abenteuer ist "Auf der Jagd nach der krassesten Pizza der Bronzezeit" - das Buch enthüllt in kurzweiligen Dialogen, wie eine geheimnisvolle 'Himmelsscheibe' erst tief vergraben wurde, dann wiedergefunden wurde - und wie sie erneut verschwand.

Und wir stellen Euch auch noch das Buch "Wie man mit Tigern spricht" vor, in dem beschrieben wird, wie Tiere miteinander reden.

Außerdem erzählen Euch unsere Testleser, wie ihnen das Buch "Evie und die Macht der Tiere" gefallen hat.

Und nun viel Spaß beim Mikado Bücherwurm!

