Zeitreise zu den Dinos! Sendedatum: 26.04.2021 19:00 Uhr Diese Woche dreht sich bei uns alles um die Riesen der Urzeit: Dinosaurier. Wir sprechen mit einem Dinoforscher, einem Dinofan, gebenu euch Buchtipps und viele Infos über die ausgestorbenen Lebewesen.

T-Rex, Brachiosaurus und Argentinosaurus – sie alle lebten vor Millionen von Jahren und gehörten zu den Dinosauriern. Auch wenn diese mittlerweile längst ausgestorben sind, finden sie doch viele superspannend. Es gibt Bücher, Filme und Spiele über sie und immer noch beschäftigen sich Forscher mit Dinos. Denn es wurde noch längst nicht alles über sie herausgefunden. In dieser Woche geht es bei uns in unserer Magazin-Sendung von Montag bis Donnerstag um Dinos!

Am Montag sprechen wir mit einem echten Dinoforscher und wollen wissen, wie ein typischer Arbeitsalltag bei ihm aussieht. Und: Wieso man heute eigentlich noch so viel über Dinos weiß, obwohl sie schon vor so langer Zeit von der Erde verschwanden.

Wir geben euch am Dienstag Buchtipps rund um Dinos und stellen euer Wissen in einem Rätsel auf die Probe.

Warum sind Dinos eigentlich ausgestorben? Das verraten wir euch am Mittwoch. Außerdem telefonieren wir da mit einem Dinofan, der uns von seinem Hobby erzählt.

Wir wollten von euch wissen: Könntet ihr euch vorstellen, zu den Dinos in die Urzeit zu reisen? Die Antworten hört ihr am Donnerstag.

Am Freitag senden wir die letzten beiden Teile der Hörspiel-Serie "Die Schatzinsel" - ein Abenteuer rund um Piraten und vergrabene Schätze auf einsamen Inseln.

Endlich gibt es wieder neue Jagdgeschichten der kleinen Wilden - beim Hörspieltag am Samstag um 8:04 Uhr auf NDR Info.

Normal gibt’s nicht – wir sprechen am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info mit euch über Diversity - Vielfalt. Kennt ihr Kinder, die unter Diskriminierung leiden und habt ihr Ideen, was man dagegen tun kann? Ruft uns an! Unsere Telefone mit der kostenlosen Nummer 08000 44 17 77 sind ab kurz vor acht für euch bereit.

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

