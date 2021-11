Stand: 24.11.2021 06:17 Uhr Wünsche und Schenken

Geschenke, Wünsche und leckere Süßigkeiten - darum geht es bei Mikado diese Woche: von Montag bis Donnerstag immer um 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial.

Wie sauber habt ihr eure Schuhe für den Nikolaus geputzt? Und was habt ihr vom Nikolaus bekommen? Das wollen wir am Montag von euch wissen. Außerdem verraten wir euch, wer eigentlich der Nikolaus von Myra war.

Weihnachtszeit ist Basteltzeit - wir geben euch am Dienstag tolle Tipps, was ihr aus Papier und Co. machen könnt.

Was wünscht ihr euch dieses Jahr zu Weihnachten? Am Mittwoch hört ihr, was bei anderen Mikado- Hörern und -Hörerinnen auf dem Wunschzettel steht.

Wir stellen euch am Donnerstag einen richtigen Traumberuf vor: Spielzeugverkäufer. Und für alle, die noch dringend nach einer guten Idee suchen, geben wir Vorschläge für Last-Minute-Geschenke.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 06.12.2021 | 19:00 Uhr