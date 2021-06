Sendedatum: 05.07.2021 19:00 Uhr Weltreise Woche 1

In diesem Sommer machen viele Urlaub zuhause oder in Deutschland - mit Mikado könnt ihr aber in ferne Länder reisen!

An welches Land denkt ihr, wenn ihr einen Dudelsack seht? Klar: an Schottland! Am Montag dreht sich bei uns alles um das Land, in dem das Ungeheuer von Loch Ness leben soll.

Irland und Island - die beiden Länder klingen zwar fast gleich, aber sind komplett unterschiedlich. Am Dienstag hört ihr, was sie unterscheidet und woher Ponys kommen, die eine 4. Gangarten , nämlich tölten, beherrschen.

Am Mittwoch besuchen wir die größte Insel der Erde - Grönland - und machen einen Ausflug nach Alaska, wo sehr viele unterschiedliche Tiere leben.

Schneebedeckte Berge und tropischer Regenwald - beides gibt es in Mexiko. Am Donnerstag geht es in das Nachbarland der USA, das bekannt ist für seine farbenfrohen Feste und das scharfe Essen

Freitag XXX

Sonntag XXX

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - der Kinder-Podcast Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 05.07.2021 | 19:00 Uhr