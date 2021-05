Wasser, Flaschenpost und Meer Sendedatum: 07.06.2021 19:00 Uhr Schwimmbad, Segelschule, Ebbe und Flut - diese Woche dreht sich bei Mikado auf NDR Info Spezial alles ums Wasser.

Am Montag wollen wir von euch wissen: Warum geht ihr ins Schwimmbad und was macht ihr da so? Außerdem haben unsere Mikado-Reporter:innen mit einem Bademeister aus Bremen gesprochen – und ihm ganz viele Fragen zu seinem Job gestellt.

Warum schwimmen Schwimmflügel eigentlich? Das verraten wir euch am Dienstag. Wir haben einen Segelverein in Wedel-Schulau besucht und euch gefragt: Wenn ihr eine Flaschenpost verschicken würdet, wo sollte sie ankommen?

Ebbe und Flut – warum der Mond dafür verantwortlich ist, erfahrt ihr am Mittwoch. Und wir wollten von euch wissen: Würdet ihr gerne auf einer Hallig leben?

Habt ihr schon mal eine Flaschenpost gefunden? Bestimmt aufregend. Am Donnerstag hört ihr eine Reportage aus einem Landesschiffamt, in dem die ein oder andere Flaschenpost landet.

Am Freitag ist wie immer Hörspieltag!

Alle Highlights der Woche hört ihr am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 07.06.2021 | 19:00 Uhr