Umwelt! Sendedatum: 19.04.2021 19:00 Uhr Unsere Themen diese Woche: Wie viel Müll machen wir, wie kann man plastikfrei leben und was kann man aus alten Sachen basteln? Außerdem gibt es zwei neue Hörspielteile und eine neue Rästelhaft-Folge.

Weniger Plastik kaufen, Müll vermeiden oder demonstrieren: Was kann man alles für die Umwelt tun? Wir geben diese Woche von Montag bis Donnerstag in unserer Magazin-Sendung auf NDR Info Spezial immer um 19 Uhr viele Tipps.

Wie viel Müll machen wir eigentlich? Und wie schafft man es, weniger Müll zu produzieren? Das fragen wir uns am Montag.

Ihr habt bestimmt schon mal vom Klimawandel gehört? Aber was ist das eigentlich? Wenn ihr eine Antwort darauf haben wollt, dann schaltet am Dienstag ein. Außerdem hört ihr an diesem Tag ein Interview von einer Familie, die eine ganz besondere Reise auf den Spuren des Klimawandels gemacht haben.

So ganz ohne Plastik – geht das überhaupt? Es gibt spezielle Läden, in denen die Produkte nicht in Plastik verpackt sind, aber wie ist das in einem normalen Supermarkt? Das hört ihr am Mittwoch.

Was kann man aus alten Klamotten machen, wenn man sie nicht wegschmeißen will? Und wie bastelt man aus einem Tetrapack einen Geldbeutel? Am Donnerstag geht es bei uns ums Upcycling.

Am Freitag beim Hörspieltag hört ihr den 3. und 4. Teil des Hörspiels "Die Schatzinsel" - ein Abenteuer rund um Piraten und vergrabene Schätze auf einsamen Insel. Die letzten beiden Teile laufen am 30. April - jeweils um 19 Uhr auf NDR Info Spezial.

Schülerinnen und Schüler treten wieder gegen eine Lehrkraft an – bei unserer nächsten Ausgabe von Rätselhaft am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

