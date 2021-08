Sendedatum: 09.08.2021 19:00 Uhr „Was fliegt denn da?“ – Vögel im Sommer

Noch sind alle Vögel da. Doch für die Zugvögel beginnt jetzt das Fitnesstraining für die große Reise in den Süden. Die Hauptpersonen in dieser Mikado-Woche sind Schwalbe, Storch, Kuckuck und Möwe. Wiederholung aus dem Mai!

Am Montag sprechen wir mit einem Ornithologen - so nennt man Wissenschaftler, die sich damit beschäftigen, wie und wo Vögel leben, was sie fressen oder was sie im Winter machen.

Wie bekommen Störche eigentlich ihre Kinder satt? Das verraten wir auch am Dienstag. Und wir fragen ein Hörerkind: Was brauchen Vögel, um sich richtig wohl zu fühlen?

Was zum Kuckuck? Welche Tricks dieser Vogel draufhat, erfahrt ihr am Mittwoch. Außerdem unterhalten wir uns über die "Stunde der Gartenvögel".

Am Donnerstag machen wir einen Ausflug an die Küste - und es geht zum Beispiel um Möwen. Jeder hat schon mal erlebt, wie die versuchen, uns das Krabbenbrötchen zu klauen. Sind die nur frech oder können sie auch gefährlich werden?

