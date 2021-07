Sendedatum: 16.08.2021 19:00 Uhr Summ, summ, summ: Bienen

Sie machen nicht nur Honig, sondern sind sehr wichtig für die Natur: denn sie bestäuben die allermeisten Obst- und Gemüsepflanzen. Diese Woche dreht sich bei Mikado auf NDR Info Spezial alles um Bienen - von Montag bis Donnerstag jeweils um 19:00 Uhr.

Am Montag fragen wir eine Imkerin, was sie an Bienen so faszinierend findet. Sie erklärt uns, was man alles zum Imkern braucht und warum Bienen überhaupt Honig produzieren.

Wusstet ihr, dass Bienen eine Sehschwäche haben? Wenn nicht, erfahrt ihr am Dienstag, was es damit auf sich hat. Außerdem haben wir Kinder besucht, die in ihrer Schule imkern.

Seid ihr Bienen-Experten? Wir fragen am Mittwoch euer Wissen ab - und sprechen mit einem Schüler, der bei einer Imker-AG mitacht.

Wusstet ihr, dass Bienen gefährdet sind? Am Donnerstag erzählt uns ein Bienenexperte, warum das so ist - und verrät, was ihr tun könntet, um Bienen zu helfen.

