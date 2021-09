Stand: 04.10.2021 15:33 Uhr Spiele-Woche mit Martin

Kennt ihr schon „Rätselhaft - Die Sendung mit dem Hund“? Da treten einmal im Monat Kinder zum großen Mikado-Radioquiz an. Wir präsentieren in dieser Woche Spielrunden, die besonders aufregend waren. Und jeden Tag wagt sich ein Kind an eine neue Aufgabe. Das ist ganz schön mutig, denn Moderator Martin liebt es, Leute aufs Glatteis zu führen…..

Ins Studio kommen dürfen die Gäste zwar im Moment noch nicht, dafür gibt es die spannenden Quiz-Runden jetzt am Telefon.

Am Montag gibt’s das Geräusche-Memory. Zehn Geräusche liegen zum Hören bereit. Wer findet am schnellsten die „Paare“?

Am Dienstag ist das Motto: „Denkt euch selbst mal ein Quiz aus!“ Das Spiel „Zehn Hinweise“ könnt ihr mit wenig Vorbereitungsaufwand zum Riesen-Ratespaß bei euch zu Hause machen.

Am Mittwoch erlebt ihr mit, wie zwei Kinder beim berühmten Spiel „Kofferpacken“ alles geben.

Am Donnerstag nimm Moderator Martin den Mund mal wieder zu voll. Hat sein Kandidat am Telefon eine Chance, ihn zu verstehen, wenn mehrere Marshmallows seinen Mund blockieren?

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - der Kinder-Podcast Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

