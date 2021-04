Rätselwoche! Sendedatum: 03.05.2021 19:00 Uhr Diese Woche dreht sich bei uns alles um die Riesen der Urzeit: Dinosaurier. Wir sprechen mit einem Dinoforscher, einem Dinofan, gebenu euch Buchtipps und viele Infos über die ausgestorbenen Lebewesen.

Eine neue Rätselwoche wartet auf euch. Von Montag bis Donnerstag sammeln wir ab 19:00 Uhr Buchstaben - und am Ende kommt ein lösungswort heraus. Moderator Jörgpeter von Clarenau verspricht großen Spaß - mit Comedy, Quatsch-Sportarten und vielem mehr!

Am Freitag ist Büchertag! Beim Bücherwürm geben wir euch wieder tolle Schmökertipps. Aus den Büchern werden außerdem Ausschnitte vorgelesen - so bekommt ihr schon mal einen kleinen Einblick.

Auf NDR Info Spezial hatten wir eine Rätselwoche - Rateprofis können in der Sendung am Sonntag um 8:04 Uhr auf NDR Info alles in einem Rutsch ergrübeln.

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

