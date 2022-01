Stand: 29.11.2021 14:00 Uhr Opa, Charly hat gesagt…! von Jörgpeter von Clarenau

Meist haben Opa (Henning Venske) und seine Enkelin (Leyla Bulut) Spaß. Doch wenn sie diskutieren, sprühen die Funken. Beim Thema "Wunschzettel" findet Carla Opas Bedenken gegen Smartphones auf dem Gabentisch ziemlich daneben.

In der neuen Folge von "Opa, Charly hat gesagt…" ist Carla stocksauer auf die Zeitung, die Opa jeden Tag liest. Warum wurde da die Kinderseite abgeschafft? Opa will das nicht glauben und reagiert gereizt: Will Carla ihm die Zeitung madig machen? ("Für Kinder nur das Beste" oder "Die Zeitung")

Mikado greift das Prinzip eines Radio-Klassikers auf: Bei "Papa, Charly hat gesagt…!" flogen die Fetzen zwischen Vater und Sohn - stets zu brisanten Themen.

Im Jahr 2022 steigen nun ein Opa und seine Enkelin in den Ring. So sehr sich die beiden auch lieben: Über Vieles sind sie völlig unterschiedlicher Meinung.

Es sprechen: Henning Venske und Leyla Bulut. Weitere Folgen sind in Vorbereitung.

Der Wunschzettel

Die Zeitung

