Am Mikrofon: Jörgpeter von Clarenau

Es lesen: Julia Nachtmann und Stephan Schad

Zurzeit müsst ihr wegen des Coronavirus viel zu Hause sein. Damit es nicht langweilig wird und auch, um den Frühling langsam einzuläuten, haben wir für Euch tolle neue Buchtipps zusammengestellt.

Ein großer Lesespaß für Abenteuer-Fans ist das Buch "Freaky Fahrstuhl: Goldrausch, Digga!": Jove, der eigentlich nur Milch holen sollte, landet statt im achten Stock im "Wilden Westen" - da soll er nun Goldstaub finden und die Sicherung des Fahrstuhls reparieren ... Ob das wohl klappt?

Außerdem lernt ihr Jennifer kennen, die mal Leo hieß. Für sie ist es ganz normal, dass sie nun ein Mädchen sein möchte, aber die Erwachsenen wollen das irgendwie nicht verstehen - warum das so ist, erfahrt ihr in "Der Katze ist es ganz egal".

Dass auch der Osterhase ein mächtiges Chaos verbreiten kann, könnt ihr in dem Buch "Die Nacht vor Ostern" nachlesen. Ob er es schafft, dass am Ende alles gut ist?

Wie den Mikado-Testleser-Kindern das Buch des Monats "Wie ich Einstein das Leben gerettet habe" gefallen hat, verraten wir auch noch und wünschen Euch viel Spaß bei unserem April-Bücherwurm.