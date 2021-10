Stand: 04.10.2021 15:33 Uhr Märchen-Woche

Jeden Tag ein anderes Märchen: diese Woche von Montag bis Donnerstag immer um 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial. Am Mikrofon: Jessica Schlage

Am Montag geht es los mit dem Märchen "Tischlein deck dich", bei dem es um einen Schneider mit drei Söhnen und einer hungrigen Ziege geht - und natürlich um einen Tisch, der mit vielen Leckereien gedeckt ist.

Im Wald des Königs lebt ein Naturgeist, der "Eisenhans". Eines Tages wird er gefangen und vom König in einen Käfig gesperrt. Doch der Prinz Johannes lässt den Eisenhans wieder frei... Wie es weitergeht, hört ihr am Dienstag.

"Spieglein, Spieglein an der Wand, wer ist die Schönste im ganzen Land?", fragt die Stiefmutter von "Schneewittchen" jeden Tag ihren Spiegel. Was er antwortet, erfahrt ihr am Mittwoch.

Am Donnerstag geht es für Hänsel und Gretel in den Wald. Dort treffen sie auf eine Hexe, die Schlimmes mit den Kindern vorhat...

