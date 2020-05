Stand: 28.05.2020 00:01 Uhr

Live: Nini Alaska liest aus "Haiferien"

Was tun, wenn die Kinder zu Hause sitzen, Beschäftigung brauchen und die Eltern im Homeoffice arbeiten? Die Schließung der Schulen und Kitas stellt Kinder und Eltern vor große Herausforderungen. NDR und SWR haben angesichts dieser Situation gemeinsam mit bekannten Kinderbuchautoren und -autorinnen, sowie ihren Verlagen eine besondere Aktion gestartet unter dem Motto "Live gelesen mit …".

Hier liest JETZT Nini Alaska aus ihrem Buch "Haiferien":

Jetzt live Nini Alaska liest aus "Haiferien" 23.03.2020 16:00 Uhr Nini Alaska liest aus ihrem Buch "Haiferien". Marie liebt Haie und darf mit ihrem Vater auf eine Expedition auf der Ostsee. Aber gibt es da überhaupt Haie?

NDR und SWR streamen dienstags und donnerstags um 16 Uhr die Lesestunde live auf dieser Seite, auf dem Facebook-Kanal des NDR Fernsehens sowie über den YouTube-Kanal "SWR Kindernetz". Zudem sendet das NDR Kinderradio Mikado Ausschnitte in seinem Sonderprogramm auf NDR Info Spezial. Moderiert wird die Lesestunde abwechselnd von KIKA-Moderatorin Muschda Sherzada und Mikado-Moderator Tim Berendonk.

Hier finden sie die "Live gelesen mit ..." Lesungen zum Nachschauen:

Nini Alaska liest aus "Haiferien"

Am Donnerstag liest Nini Alaska aus ihrem Buch "Haiferien" vor. Darin geht es um Marie, die Haie liebt. Jeden Tag malt sie Haie und kennt sich auch richtig gut mit den Tieren aus. Mit ihrem Vater, der Meeresbiologe ist, darf sie in den Maiferien mit einem großen, roten Segelboot in See stechen. Ob sie vielleicht einen Hammerhai entdecken? Aber gibt es in der Ostsee überhaupt Haie? Am Ende werden diese Maiferien aber doch noch richtige Haiferien. Nini Alaska ist nicht nur Autorin, sondern illustriert ihre Bücher auch. Außerdem arbeitet die Wahl-Hamburgerin als DJane.

"Haiferien" ist im Tulipan Verlag erschienen. 48 Seiten / ab 4 Jahren

Silke Vry macht Geschichte erlebbar

Am Dienstag hat Silke Vry aus ihrem Buch "Verborgene Schätze, versunkene Welten" vorgelesen. Geschichte kann spannend wie ein Krimi sein, wenn sie richtig vermittelt wird. Die Autorin Silke Vry weiß, wie es geht. Wenn sie erzählt, wie Heinrich Schliemann Troja entdeckt hat oder wie die fünfjährige Maria in einer Höhle in Spanien Malereien aus der Steinzeit fand - dann sind das großartige Geschichten. Das Grab des Tutanchamun, Machu Picchu, die Terrakottaarmee, Angkor Wat, die Qumran-Rollen, Pompeji: Die Welt ist voller archäologischer Stätten, die lange verborgen waren, bis irgendjemand sie, oft durch Zufall, aufstöberte. 21 spannende Entdeckungsgeschichten hat Silke Vry für dieses Buch zusammengetragen, reich illustriert von Martin Haake. Außerdem zeigte die Autorin, dass die alten Griechen schon eine Automatiktür hatten und wie man einen Springbrunnen aus Plastikflaschen nachbauen kann. Die Autorin und Archäologin beantwortete auch Fragen der Kinder. Sie verriet, dass ihr Lieblingsbuch als Kind "Unsere Oma" war.

"Verborgene Schätze, versunkene Welten" ist im Gerstenberg Verlag erschienen. 160 Seiten / ab 10 Jahren

Lesungen gegen die Cororna-Langeweile

Kirsten Boie, Cornelia Funke, Ralph Caspers und viele andere haben bereits bei "Live gelesen mit..." teilgenommen. Aus ihren privaten Wohnzimmern haben sie aus ihren Büchern vorgelesen. Sie erzählten lustige Geschichten zu ihren Titelhelden und beantworteten Fragen ihrer kleinen Zuschauer. Alle Lesungen finden sie hier im Überblick.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 03.05.2020 | 08:05 Uhr