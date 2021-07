Sendedatum: 02.08.2021 19:00 Uhr Knifflige Ratewoche

Weil alle wunderbar jetzt ausgeruht sind, gibt's noch mal eine Woche mit harten Rätsel-Nüssen. Das Lösungswort, das aus vier Buchstaben besteht, findet nur heraus, wer eisern dran bleibt. An jedem der vier Ratetage gibt es einen Lösungsbuchstaben. Wiederholung aus dem Mai!

Und noch ein aktueller Tipp: In allen Sendungen rufen wir zum Mitmachen beim großen Vorfreudewettbewerb für die nächste ARD-Kinderradionacht auf. Unsere Jury hier beim NDR freut sich wieder auf viele hundert Zuschriften mit tollen Ideen der Mikado-Kinder!

Und das passiert sonst in der Rätsel-Woche: Am Montag könnt ihr den ersten Buchstaben unseres Lösungswortes herausfinden. Außerdem erfahrt ihr, was man mit einer Traumbrille Tolles machen kann.

Was könnte ein Mülltransformator sein? Das stellt auch am Dienstag Mikado-Erfinderin Mara vor. Und was ist der zweite Lösungsbuchstabe?

Den dritten Buchstaben könnt ihr am Mittwoch erraten. Und schon mal was von Kampfsocken gehört?

Ihhhh: Was ist denn ein Vieh-Furz-Fänger? Das verrät am Donnerstag Mikado-Erfinderin Elena. Und ihr könnt den vierten und letzten Buchstaben herausfinden. Und habt damit das Lösungswort!

Am Freitag ist Büchertag! Wir stellen euch die Highlights aus den Bücherwurm-Sendungen der vergangen Monate vor. Aus den Büchern werden außerdem Ausschnitte vorgelesen - so bekommt ihr schon mal einen kleinen Einblick.

Alle Sendungen zum Nachhören

In unserem Podcast könnt ihr euch Ausschnitte aller Magazin-Sendungen der Woche noch einmal anhören:

Weitere Informationen Mikado - der Kinder-Podcast Jede Woche ein spannendes Thema, Studiogäste, Gewinnspiele, Witze und Gute-Laune-Musik: So macht Radio Spaß! mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Mikado | 02.08.2021 | 19:00 Uhr