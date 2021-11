Stand: 04.10.2021 15:33 Uhr Kinderradionacht!

Am Mikrofon: Nikolai Zech

Am Freitagabend findet endlich die ARD-Kinderradionacht statt: Diesmal dreht sich alles ums Ermitteln - nicht nur Kinder mit dem Berufswunsch "Detektivin/ Detektiv" können sich auf fünf tolle Radiostunden freuen. Wir stimmen auch bereits ein mit vielen Gewinner-Hörspielen, Interviews und Infos rund um die spannende Nacht ein: von Montag bis Donnerstag immer um 19:00 Uhr auf NDR Info Spezial.

Am Montag berichtet Mikado-Redakteur Jörgpeter von Clarenau, wie alles mit der Radionacht angefangen hat. Außerdem hört ihr ein Mini-Hörspiel entstanden aus einer Idee von Gewinnerin Mara aus dem letzten Jahr.

Was passiert bei der diesjährigen Kinderradionacht? Wir verraten euch am Dienstag bereits einige Details - so steigt sicherlich die Vorfreude bei euch! Wir sprechen außerdem mit einem Kind, das beim Wettbewerb mitgemacht hat.

Natürlich geht bei Live-Sendungen wie der Kinderradionacht auch mal etwas schief. Von unseren Pannen erfahrt ihr am Mittwoch. Außerdem hört ihr einen zweiten Ausschnitt aus dem Hörspiel "Der geheimnissvolle Raum”. Mikado-Hörerin Kathrin, 10, verfolgt die Kinderradionacht mit ihrer Familie schon einige Jahre - sie basteln dabei einen Adventskranz und backen Weihnachtsplätzchen.

Nur noch ein Mal schlafen bis zur Kinderradionacht! Wir geben euch am Donnerstag Tipps, was ihr euren Eltern sagen könnt, damit ihr möglichst lange wach bleiben dürft. Außerdem erwartet euch ein spannendes Gewinner-Hörspiel.

