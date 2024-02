Stand: 23.02.2024 13:54 Uhr Kindernachrichten: Jahrestag Ukraine-Krieg | Aktionswoche Sucht | DFL Entscheidung von Jonas Valentin Weber

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Zweiter Jahrestag des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine

Am 24. Februar 2022 hat Russland mit Soldaten die Ukraine überfallen. Seitdem ist Krieg, viele Menschen sind gestorben, viele Orte sind zerstört, Millionen Menschen sind geflüchtet. Die Ukraine verteidigt sich weiter. Das Land hat aber zunehmend Probleme, sich den russischen Angriffen entgegenzustellen.

Aktionswoche für Kinder von suchtkranken Eltern

Die Politik geht davon aus, dass in Deutschland fast jedes sechste Kind in Familien aufwächst, in denen die Mutter oder der Vater süchtig ist. Süchtig vor allem nach Alkohol, aber auch nach Drogen oder Computerspielen zum Beispiel. Es gab Infoveranstaltungen, Kunst oder Mitmachaktionen. Das Thema: Wie kann Kindern geholfen werden, die suchtkranke Eltern haben?

Doch kein Investoren-Deal für die Fußball-Bundesliga

Die Deutsche Fußball-Liga – kurz DFL – wollte, dass bei ihr ein Investor, also ein großer Geldgeber, einsteigt. Viele Fans sind dagegen. In den vergangenen Wochen haben sie in den Stadien immer wieder dagegen protestiert und damit für viel Aufsehen gesorgt. Und das mit Erfolg. Die DFL hat die Pläne jetzt zurückgezogen.

