Dieses Mal geht es um diese Themen: Das frostige Winterwetter sorgt für Probleme auf den Straßen und Spaß im Schnee. Wir sprechen mit Kindern aus Wismar darüber, dass der Lockdown zwar verlängert wird, aber dass Schulen und Kindergärten trotzdem bald wieder öffnen sollen. Außerdem berichten wir noch über den Safer Internet Day.

1. Super-Staus und Schlittenfahrten

Kinder aus Wismar: In Deutschland liegt im Moment ja sehr viel Schnee.

NDR Info Kindernachrichten: Und der viele Schnee hat für ein ziemliches Verkehrs-Chaos gesorgt. Denn es hat nicht nur geschneit, es war auch richtig stürmisch. Dadurch ist der Schnee nicht gleichmäßig verteilt auf den Boden gefallen, sondern der Wind hat ihn an einigen Stellen zur Seite getrieben und dann richtig hoch aufgetürmt. Das nennt man Schneeverwehungen.

Kinder: Wenn zu viel Schnee auf den Autobahnen oder generell Strecken liegt, kann es sein, dass Autos entweder, wenn es etwas vereister ist, ins Schleudern kommen und dadurch Unfälle passieren, oder dass man im Schnee stecken bleibt, wenn es zu hoher Schnee ist.

NDR Info Kindernachrichten: Vor allem schwere Lastwagen blieben schnell auf verschneiten Straßen stecken. Auf der A2 bei Bielefeld in Nordrhein-Westfalen hat das dazu geführt, dass auf der Autobahn stundenlang gar nichts mehr ging. Dort gab es einen 70 Kilometer langen Stau. Hunderte Menschen mussten in ihren Fahrzeugen übernachten, bei klirrender Kälte.

Kinder: Ein paar Leute mussten kommen und den Leuten etwas zu Essen geben und Decken, damit sie nicht erfrieren.

NDR Info Kindernachrichten: Aber nicht nur auf den Straßen hat der Winter Probleme gemacht.

Kinder: Dadurch, dass die Schienen vereist sind, und oben die Drähte, konnten die Züge nicht mehr fahren.

NDR Info Kindernachrichten: Es ist gerade bitterkalt - in der Mitte Deutschlands wurden in einer Nacht bis zu Minus 27 Grad gemessen. Aber auch am Tag ist es weiterhin noch frostig. So sehr, dass auch einige Seen oder Teiche gefroren sind. Aber da sollte man auf keinen Fall drauf gehen! Denn das ist lebensgefährlich, weil die Eisschicht nicht dick genug ist und brechen kann.

Aber an anderer Stelle macht der Winter ja auch richtig Spaß:

Kinder: Schlitten fahren, Schneeballschlachten machen. Ich liebe an sich Schnee. Schnee glitzert so schön in der Sonne, irgendwie mag ich Schnee. Ich habe das noch nicht erlebt, dass hier so viel Schnee in "Meckpomm" liegt.

2. Geschlossene Geschäfte und Wechsel-Unterricht

Kinder: Der Lockdown wird bis zum 7. März verlängert. Es gibt aber eine Ausnahme: Und zwar die Frisöre, die dürfen am 1. März wieder öffnen. Aber die Schulen werden vielleicht schon vorher geöffnet.

NDR Info Kindernachrichten: Wann die Schulen wieder geöffnet werden, entscheiden die einzelnen Bundesländer.

Kinder: Ich würde aber auch ziemlich gerne meine Klassenkameraden im echten Leben sehen: Also, nicht im virtuellen Leben über eine Plattform, sondern eben im echten Leben. Es ist so, man muss sich viel organisieren, auch zu Hause, weil die Eltern können nicht immer da sein und was auch noch dazu kommt, im Online-Unterricht: Themen werden schneller behandelt. Was dann auch nochmal heißt, wenn man mit einem Thema Probleme hat, dass man sich dann selbst nochmal ransetzen muss, als wenn man den Lehrer fragen könnte.

NDR Info Kindernachrichten: Bei uns im Norden können zuerst die Schülerinnen und Schüler in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern wieder zur Schule gehen, ab dem 22. beziehungsweise ab dem 24. Februar.

In Schleswig-Holstein erstmal aber nur die Grundschüler. In Mecklenburg-Vorpommern Erst- bis Sechstklässler - allerdings nur in den Orten, wo die Corona-Zahlen niedrig sind.

In Niedersachsen sollen alle Klassen Anfang März wieder in der Schule unterrichtet werden. Und in Hamburg soll bis zu den März-Ferien alles bleiben wie bisher.

Aber egal wann die Schulen wieder öffnen, ein normaler Schulbetrieb wird immer noch nicht möglich sein:

Kinder: Ich glaube, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, in den Nachrichten, war es so, dass sie jetzt einen Wechselunterricht machen: Mal in die Schule gehen, mal Online-Unterricht - aber ich glaube, dass wird hauptsächlich auch mit Maskenpflicht sein.

3. Gute Tipps gegen miese Tricks

Kinder: Diese Woche gab es den "Safer Internet Day". Der "Safer Internet Day" ist dafür da, dass man daran erinnert wird, dass man nicht alles glauben soll, was im Internet ist oder auch darauf achtet, dass man nicht betrogen wird - oder auch darauf achtet, dass man nicht auf alles klickt.

NDR Info Kindernachrichten: Diesen Aktionstag gibt es jetzt schon seit ein paar Jahren, immer im Februar. Weltweit sollen damit vor allem Kinder und Jugendliche auf einen sicheren Umgang mit dem Internet hingewiesen werden.

Denn so toll es auch ist, mit seinen Freunden chatten zu können, ganz schnell viele Infos zu finden - gerade jetzt im Homeschooling - es steht auch ziemlich viel Blödsinn im Internet.

Kinder: Im Internet gibt es News - zum Beispiel, auch auf irgendeiner Plattform, aber das bedeutet nicht immer, dass die wahr sind. Viele Leute können Fake-Nachrichten nicht von echten Nachrichten unterscheiden.

NDR Info Kindernachrichten: Beim "Safer Internet Day" geben Fachleute Tipps, wie man Lügen im Netz erkennen kann. Das Wichtigste ist der Quellencheck: Also wer hat die Nachricht ins Netz gestellt, steht sie auf einer bekannten Nachrichtenseite? Wir haben Jakob, Ophelia, Vincent und Leilani aus Mecklenburg-Vorpommern gefragt, wie sie Lügengeschichten enttarnen:

Kind: Wenn ich mir bei einer Nachricht nicht ganz sicher bin, gucke ich zuerst wer der Verfasser ist und gucke danach nochmal in der Zeitung oder im Fernsehen, ob das wirklich stimmt oder ob das da steht.

Kind: Zum Beispiel man fragt seine Eltern, ist das wahr oder ist das nicht wahr.

Kind: In der Schule haben wir das sogar mal ein bisschen gelernt, dass man das manchmal ein bisschen enttarnen kann, wenn Wörter anders geschrieben sind, als man sie eigentlich schreibt.

Kind: Wenn etwas komisch oder ganz doll klingt, dann klicke ich da nicht d'rauf.

In dieser Woche haben Ophelia, Jakob, Leilani und Vincent aus der 5. Klasse der Freien Schule Wismar mitgemacht. Gesprochen hat Janine Albrecht, mit den Kindern telefoniert hat Vanessa Kiaulehn.

