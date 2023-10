Stand: 29.09.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Wiedervereinigung | Nobelpreise | Neue Spiele von Gisela Former

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Erinnerung an ein ganz besonderes Ereignis – Die Menschen in Deutschland feiern den Tag der Wiedervereinigung

Es ist ein sehr wichtiger Feiertag in Deutschland. Vor 33 Jahren wurde Deutschland wiedervereinigt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war Deutschland in zwei Staaten aufgeteilt worden: die Bundesrepublik Deutschland im Westen (BRD) und die Deutsche Demokratische Republik im Osten (DDR).

Sie waren durch eine vom Osten streng bewachte Grenze voneinander getrennt, durch Berlin führte sogar eine Mauer. In der DDR fühlten sich sehr viele Menschen von der dortigen Regierung unterdrückt. Es gab immer mehr und größere Proteste gegen die DDR-Regierung. Das Ergebnis war, dass die Grenze geöffnet wurde. Und am 3. Oktober 1990 wurde aus den beiden getrennten deutschen Staaten wieder ein Land. Das wird jedes Jahr in ganz Deutschland gefeiert. Die zentrale Feier mit einem großen Bürgerfest fand diesmal in Hamburg statt.

Wichtige Entdeckungen, große Taten – Diese Woche wurde bekannt, wer die berühmten Nobelpreise gewinnt

Ganz besondere Entdeckungen von Forschern und Forscherinnen und herausragende Leistungen für die Menschheit werden mit den Nobelpreisen belohnt. Es gibt sie in mehreren Kategorien, unter anderem für Physik, Chemie und Literatur. Den Nobelpreis für Medizin bekommen eine Wissenschaftlerin und ein Wissenschaftler, weil sie dazu beigetragen haben, neuartige Impfstoffe gegen das Corona-Virus zu entwickeln. Es gibt auch einen Friedens-Nobelpreis. Er geht an eine Frau aus dem Iran. Sie setzt sich dafür ein, dass die Rechte von Menschen beachtet werden und Frauen nicht unterdrückt werden.

Spiele ohne Grenzen – Auf einer großen Messe werden Tausende Neuheiten vorgestellt

Würfel-, Karten-, Rätsel- oder Abenteuer-Spiele: In Essen in Nordrhein-Westfalen kann man gerade die neuesten entdecken und auch ausprobieren. Auf der Messe sind noch bis Sonntag mehr als 900 Aussteller aus über 50 Ländern. Gesellschaftsspiele sind nach wie vor sehr beliebt. Spielen bedeutet ja auch: Man kann gewinnen oder verlieren. Wir haben die Kinder aus Rostock gefragt: Bist du denn ein guter Verlierer oder eine gute Verliererin?

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Julie, Inga, Emilia und Matteo vom Musikgymnasium Käthe Kollwitz in Rostock.

Vanessa Kiaulehnhat die Kinder interviewt, Gisela Former hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

