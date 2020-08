Stand: 22.08.2020 00:00 Uhr

Corona: Diskussion über Schutzmaßnahmen geht weiter

Kinder aus Wentorf: Im Moment gibt es wieder viele Diskussionen über Corona und welche Maßnahmen es geben soll. Weil immer mehr Corona-Ausbrüche in Deutschland und in anderen Ländern jetzt im Moment passieren.

NDR Info Kindernachrichten: Vielen bereitet das große Sorgen: Seit einigen Wochen steigen die Corona-Zahlen wieder. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern in Europa. Es gibt immer mehr Menschen, die sich zum Beispiel beim Feiern anstecken - oder auch im Urlaub.

Kinder aus Wentorf: Es werden mehr neue Länder als Risikogebiete definiert. Im Moment ist es ja so, dass, wenn man aus einem Krisengebiet nach dem Urlaub zurückkommt, dass man sich dann testen lassen muss ...

NDR Info Kindernachrichten: ...damit man hier keine weiteren Leute ansteckt. Aber auch über andere Schutzmaßnahmen wird diskutiert. Zum Beispiel darüber, ob man größere Feiern oder Veranstaltungen mit vielen Leuten verbieten sollte. Dabei geht es auch um den Karneval.

Kinder aus Wentorf: Es wird gerade darüber diskutiert, ob Karnevalsfeiern abgesagt werden sollten dieses Jahr, da die Corona-Maßnahmen dort schwer einzuhalten sind, und dort viele Menschenmassen aufeinandertreffen und sich dort leicht jemand infizieren kann.

NDR Info Kindernachrichten: Einig ist man sich darüber noch nicht. Aber die Politiker erinnern immer wieder daran, wie wichtig es ist, die Abstände zu anderen Menschen einzuhalten, immer gründlich die Hände zu waschen und einen Mund-Nasenschutz zu tragen.

