Kindernachrichten: Sondersendung Weihnachten

Es weihnachtet sehr - am Sonntag ist Heiligabend.

Für viele ist es DAS Fest des Jahres. Umfragen zeigen, dass in Deutschland acht von zehn Menschen am 24., 25. und 26. Dezember Weihnachten feiern. Das wären insgesamt mehr als 65 Millionen Menschen. Weltweit, so wird geschätzt, feiern fast zweieinhalb Milliarden Christen das Fest. Aber nicht alle am selben Tag.

Warum ist das so?

Christen feiern zu Weihnachten den Geburtstag von Jesus Christus. Aber wann genau er geboren ist, das wissen wir gar nicht. Damals, vor 2.000 Jahren, gab es ja noch kein Standesamt oder Geburtsurkunden. Deshalb hat man ein symbolisches Datum gewählt. Zuerst war das an manchen Orten der 6. Januar. Dieser Tag war schon im alten Ägypten ein wichtiger Feiertag. Bis heute feiert die orthodoxe Kirche zum Beispiel in Russland oder Griechenland dann Weihnachten.

Unser Termin in Deutschland, der 25. Dezember, kommt aus dem alten Rom. Der christliche Glaube wurde vor etwa 1.700 Jahren dort im Römischen Reich immer wichtiger. Und um Menschen, die Christen wurden, den Übergang zu erleichtern, hat man ein beliebtes Fest einer anderen Religion einfach zu Weihnachten gemacht. Da fanden an diesem Tag riesige Lichtprozessionen statt. Die Tage wurden im Winter endlich wieder länger, das wurde gefeiert. Die Christen fanden die Symbolik passend und haben die Symbolik übernommen. Und so kommt das Datum unseres Weihnachtsfestes eigentlich aus dem alten Rom. Die Feiern beginnen traditionell schon am Abend vorher – deshalb ist der 24. Dezember abends bei vielen die wichtigste Zeit, der eigentliche Feiertag ist aber erst der 25. Dezember.

Auch im jüdischen Glauben gibt es ein Lichterfest im Winter - da gibt es auch Geschenke: Chanukkah. Da geht es um ein Lichtwunder im alten Tempel in Jerusalem. Obwohl nicht genug Öl da war, brannte damals der Leuchter eine Woche lang – so heißt in der Überlieferung. Muslime haben ein Fest mit Familientreffen und Geschenken am Ende des Fastenmonats Ramadan, nämlich beim sogenannten Zuckerfest, Eid al Fitr. Das ist jedes Jahr an einem anderen Tag. Im nächsten Jahr Ende April.

Für viele gehört der Tannenbaum zum Weihnachtsfest dazu

Sich im Winter ein bisschen Grün in die Wohnung zu holen, ist ein alter Brauch, den es schon bei den Germanen gab, als Zeichen der Hoffnung. Im Mittelalter gab es dann schon so etwas wie Krippenspiele in der Kirche, da brauchte man einen grünen Baum für die Geschichte aus dem Paradies. Der wurde immer populärer, auch zu Hause. Zuerst haben die Menschen die geschmückten Bäume an der Wohnzimmer-Decke aufgehängt. In manchen Kirchen haben die Menschen aber noch vor 100 Jahren gestritten, ob so ein Weihnachtsbaum wirklich etwas in der Kirche zu suchen hat. Heute gehört er einfach dazu.

Und wer bringt eigentlich die Geschenke?

Da gibt es in der Tradition mehrere Möglichkeiten. Im Mittelalter brachte eigentlich nur der Nikolaus die Geschenke am 6. Dezember. Der Nikolaus war ein katholischer Heiliger. Damit konnten viele evangelische Christen dann aber nichts mehr anfangen. Bei ihnen kam dann das Christkind zu Weihnachten. Auswanderer nahmen ihren Glauben an den Nikolaus mit in die USA. Und dort wurde aus dem Heiligen Nikolaus Santa Claus, ein pummeliger Weihnachtsmann mit langem Bart und rot-weißem Anzug. So kam er dann auch wieder zurück zu uns. Und so gibt es heute diesen Weihnachtsmann und das Christkind, die beide die Geschenke bringen.

