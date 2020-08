Stand: 22.08.2020 00:00 Uhr

Belarus: Proteste gegen Machthaber werden stärker

Kinder aus Wentorf: Im Moment gehen in Weißrussland ganz viele Menschen auf die Straße.

NDR Info Kindernachrichten: Weißrussland heißt eigentlich Belarus, liegt im Osten von Europa und dort gibt es gerade jeden Tag große Proteste. Zehntausende Menschen gehen auf die Straße, um zu zeigen, dass sie wütend sind. In Belarus war nämlich vor knapp zwei Wochen Präsidentenwahl. Und gewonnen hat der Mann, der schon seit 26 Jahren Präsident ist. Er heißt Alexander Lukaschenko. Aber viele glauben, dass es bei der Wahl nicht mit rechten Dingen zugegangen ist. Dass Lukaschenko in Wirklichkeit gar nicht so viele Stimmen bekommen hat.

Kinder aus Wentorf: Sie glauben, dass es eine Wahl war, die gefälscht wurde.

NDR Info Kindernachrichten: Deswegen protestieren sie jetzt. Sie wollen nicht, dass Lukaschenko weiter Präsident ist. Sie fordern, dass er zurücktritt und dass es faire Wahlen gibt, ohne Betrug. Aber Lukaschenko will weiter an der Macht bleiben.

Weitere Informationen Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war Themen der NDR Info Kindernachrichten: Wer wird der nächste US-Präsident? | Was passiert in dem Land Belarus? | Wie groß ist die Corona-Gefahr? | Wer gewinnt die Champions League? mehr

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 22.08.2020 | 11:40 Uhr