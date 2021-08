Stand: 06.08.2021 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Die Kindernachrichten gibt es immer sonnabends bei NDR Info.

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen über folgende Themen gesprochen: In Südeuropa und der Türkei sorgen schlimme Waldbrände für Angst und Schrecken. Nach dem Schulstart in mehreren Bundesländern steht die Frage nach Schutzmaßnahmen wieder im Fokus. Bei den Olympischen Spielen in Tokio kann sich eine 14 Jahre alte Skateboarderin über einen Erfolg freuen.

1. Verheerende Waldbrände

Kinder aus Peine: In manchen Ländern brennt es gerade. Ein Land, in dem es sehr schlimm ist, ist zum Beispiel die Türkei. Auch in Griechenland und Italien sind sehr viele Waldbrände. Das sieht schon wirklich schlimm aus, dass hier Wälder brennen und sowa, dass Häuser brennen, Bäume, Menschen sterben und so. Es sah echt schlimm aus und da will man auf jeden Fall nicht dabei sein.

NDR Info Kindernachrichten: Während es bei uns in den vergangenen Wochen ja immer mal wieder geregnet hat, gibt es am Mittelmeer gerade eine heftige Hitzewelle. Immer wieder klettern die Temperaturen auf über 40 Grad und selbst nachts kann bei über 30 Grad von Abkühlung keine Rede sein. Die Böden und Wälder sind deswegen extrem trocken. An vielen Orten sind Feuer ausgebrochen und dehnen sich sehr schnell aus. In den betroffenen Regionen sind rund um die Uhr Feuerwehrleute und teilweise sogar Soldaten im Einsatz. Aber sie haben es schwer, die Lage in den Griff zu bekommen.

Kinder: Dort sind viele Rettungsdienste gekommen, von Schiffen, aus der Luft. Und auch viele freiwillige Helfer haben mitgeholfen. Wenn man die Bilder im Fernsehen gesehen hat, hat man gedacht, das Wasser bringt gar nichts, weil die Flammen schlagen um sich und das Wasser verdampft. Das Feuer wird halt nicht kleiner sondern breitet sich nur mehr aus und sowas. Viele Häuser sind auch ganz zerstört oder werden bald zerstört, deswegen mussten viele Leute ihre Häuser verlassen und woanders hinziehen.

NDR Info Kindernachrichten: In der Nähe der griechischen Hauptstadt Athen ist zum Beispiel ein Brand außer Kontrolle geraten und bedroht die Energieversorgung der Großstadt. Auch an einigen Urlaubsorten ist die Lage gefährlich. In der Türkei wurden vorisichtshalber ein paar Hotels geräumt und die Touristen in Sicherheit gebracht. Schwierigkeiten macht den Einsatzkräften auch der Wind, der dafür sorgt, dass sich die Brände noch schneller ausbreiten. Entspannung ist nicht in Sicht.

Kinder: In den Ländern soll es auch weiterhin so heiß sein, ich schätze mal den Menschen dort geht es sehr schlecht.

NDR Info Kindernachrichten: Warum die Feuer überhaupt ausgebrochen sind, ist noch nicht klar. In den vergangenen Jahren hat es auch schon große Waldbrände gegeben. Oft sind Menschen schuld. Schon eine achtlos weggeworfene Zigarette kann bei Trockenheit schlimme Folgen haben. Expertinnen und Experten sagen, dass die extreme Hitzewelle eine Folge des Klimawandels ist. Ihre Befürchtung: wenn die Sommer immer heißer und trockener werden, könnte es in Zukunft häufiger so schlimme Waldbrände geben wie in diesem Jahr.

2. Hoffnung auf ein sorgenfreies Schuljahr

NDR Info Kindernachrichten: Sechs Wochen Sommerferien sind zu Ende für tausende Schülerinnen und Schüler im Norden. In Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein dürfen alle zum Präsenzunterricht erscheinen, wenn sie gesund sind und zum Beispiel nicht in einem Gebiet mit Corona-Varianten waren. Zum Schutz vor dem Virus gelten weiterhin die bekannten Vorsichtsmaßnahmen. Erstmal müssen drinnen alle eine Maske tragen und auch regelmäßige Schnelltests gehören dazu.

Kinder: Also viel lüften – außer vielleicht im Winter, da ist es dann doof mit dem ganzen Lüften, dann wird es ja auch so kalt. Und vielleicht dann auch so Luftfilteranlagen einbauen.

NDR Info Kindernachrichten: In Hamburg sollen zum Beispiel bis zu den Herbstferien Lüftungsgeräte in fast allen 12.000 Klassenräumen stehen. Manche finden: das sei zu spät. So ist zum Schulstart wieder eine Diskussion darüber entbrannt, welche Maßnahmen zum Schutz von Schülerinnen und Schülern sinnvoll sind. Gerade jetzt nach den Ferien gibt es außerdem die Sorge, dass Reiserückkehrer das Coronavirus wohlmöglich aus dem Urlaub mitbringen könnten. Dabei hatten alle auf ein bisschen mehr Alltag in der Schule gehofft.

Kinder: Es hoffen viele Schüler, dass halt Schule wieder ganz normal ist, weil wir jetzt schon ziemlich lange Lockdown hatten und da konnten wir nicht wirklich viel lernen und so. Also da hoffe ich auch, dass das neue Schuljahr wieder besser wird. Ich hoffe natürlich, dass wir nicht wieder so lange ins Homeschooling kommen, weil dann verpasst man ja auch ganz viel. Also man kriegt schon was mit, aber nicht so viel, wie wenn man in der Schule ist.

NDR Info Kindernachrichten: Unklar ist auch noch, was passiert, wenn es wieder besonders viele Neuansteckungen mit dem Coronavirus gibt. Politikerinnen und Politiker haben aber gesagt, dass es flächendeckende Schulschließungen, wenn es irgendwie geht, nicht wieder geben soll. Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen haben noch ein bisschen Zeit, sich auf die Situation in den Schulen vorzubereiten:

Kinder: Bei uns in Niedersachsen haben die Ferien gerade erst angefangen. Wir müssen erst am 2.9. wieder in die Schule.

3. Toller Erfolg für 14-jährige Skateboarderin bei Olympia

Kinder: Eine Skateboarderin aus Deutschland hat es bei den olympischen Spielen geschafft unter die besten 10 zu kommen. Also ich weiß auf jeden Fall, dass sie 14 Jahre ist, Lilly heißt. Es war ihr größter Traum mal bei Olympia mitzumachen und dann hat sie es auch geschafft. Da hat sie schon ziemliche coole Tricks gemacht. Was sie kann ist auf jeden Fall unglaublich und ich wünschte, ich könnte das auch können.

NDR Info Kindernachrichten: Was für eine tolle Leistung der Skateboarderin Lilly Stoephasius aus Berlin. Bei ihrer ersten Olympia-Teilnahme hat sie den 9. Platz erreicht und damit das Finale nur knapp verpasst. Mit ihren 14 Jahren ist sie die jüngste Olympia-Teilnehmerin aus dem deutschen Team. Bei den nächsten Olympischen Spielen in Paris 2024 will sie wieder antreten. Skateboard ist eine neue olympische Sportart. Nicht nur in dieser Disziplin waren sehr viele junge Teilnehmerinnen und Teilnehmer am Start. Sogar 12-Jährige.

Wir wollten dazu von Sophia, Fenna, Charlotte und Janno vom Ratsgymnasium in Peine wissen: Wenn du in einer Sportart richtig gut wärst, würdest du dir in drei Jahren einen Start bei Olympia zutrauen?

Kind: Ich würde es toll finden, wenn ich das mitmache, dass ich dann zeigen kann, was ich alles kann und das dann auch jemand aufmerksam auf mich wird. Wenn ich da mitmachen dürfte, würde ich entweder beim Bodenturnen mitmachen oder auf dem Balken stehen.

Kind: Ich weiß nicht, weil wenn man da verliert, dann steht man ja auch ein bisschen als Loser da, weil die haben ja auf einen so gehofft, dass man da gewinnt, vielleicht ist die Enttäuschung für die Zuschauer dann auch groß, wenn man da rausfliegt.

Kind: Ich würde mich glaube ich auf meinen ersten Wettkampf freuen bei Olympia und wenn ich meine erste Medaille bekomme – oder unter die Top Ten komme, das erste Mal.

Kind: Ich würde mitmachen beim Tanzen, weil Tanzen liegt mir einfach im Blut und ich liebe Tanzen. Ich würde es am Coolsten finden, neue Leute kennen zu lernen oder auch berühmte Leute, von denen ich dann vielleicht auch ein Fan bin. Dann könnte ich die treffen und sagen „Hallo“ – ja das fände ich richtig cool auch.

In dieser Woche haben Sophia, Fenna, Charlotte und Janno aus der 5. Klasse des Ratsgymnasiums in Peine mitgemacht. Gesprochen hat Anina Pommerenke die Kindernachrichten. Ines Kaffka hat die Kinder telefonisch interviewt.

