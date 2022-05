Stand: 13.05.2022 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Caren Busche

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Nach der gewonnenen Wahl in Schleswig-Holstein kann CDU-Ministerpräsident Daniel Günther sich die Partner zum Regieren aussuchen. Wir berichten über den Besuch von Annalena Baerbock in der Ukraine. Außerdem sprechen wir darüber, dass für Schülerinnen und Schüler in Hamburg die Pflicht wegfällt und sich auf das Virus in der Schule zu testen. Dazu wollten wir von den Kindern wissen, ob sie die Maske nun weglassen - oder ob sie die Maske sicherheitshalber noch freiwillig weiter tragen.

1. Freie Auswahl

Kinder aus Hamburg: Es wurde in Schleswig-Holstein gewählt und zwar die CDU.

NDR Info Kindernachrichten: Am vergangenen Sonntag wurde in Schleswig-Holstein ein neuer Landtag gewählt. Das heißt, es wurde darüber abgestimmt, wer künftig das Sagen hat - in dem Land zwischen Nord- und Ostsee. Denn im Landtag werden wichtige Entscheidungen für ein Bundesland getroffen, zum Beispiel, wenn es darum geht, wie viele Polizisten es gibt oder auch Lehrerinnen und Lehrer. Denn für die Schulen sind bei uns auch die Bundesländer und ihre Parlamente zuständig.

Bei dieser Landtagswahl hat die Partei CDU die meisten Stimmen bekommen. Von der CDU ist auch der Chef der bisherigen Landesregierung: Daniel Günther. Der Chef der Regierung heißt auch Ministerpräsident.

43 Prozent der Wähler haben für die CDU gestimmt, also fast die Hälfte. Das reicht aber nicht, um alleine regieren zu können. So muss die CDU sich jetzt eine Partei suchen, mit der sie künftig zusammen regieren kann. Man nennt das: Eine Koalition bilden.

Kinder: Da tun sich die Parteien dann zusammen, um mehr Stimmen zu haben, und dann müssen sie sich zwar den Regierungsplatz teilen, aber sie können dann regieren, mit anderen zusammen.

NDR Info Kindernachrichten: In den letzten fünf Jahren wurde Schleswig-Holstein von drei Parteien regiert: Von der CDU, den Grünen und der FDP. Bei dieser Wahl hat die CDU aber mehr Stimmen bekommen als beim letzten Mal. Das heißt, für die nächste Regierung braucht die CDU keine Dreier-Koalition. Jetzt müssen sich die Politiker der verschiedenen Parteien also treffen und besprechen, was sie in den kommenden fünf Jahren alles zusammen erreichen wollen. Und alle sind gespannt, mit wem Daniel Günther am Ende eine Regierungskoalition bildet.

2. Besuch im Kriegsgebiet

Kinder: Annalena Baerbock ist in dieser Woche in die Ukraine geflogen. Annalena Baerbock ist in die Ukraine gekommen, weil sie sich ein Bild über das Geschehen in der Ukraine machen wollte. Um sich mal alles anzuschauen - und um zu gucken, wie die Leute, die da noch sind, so leben.

NDR Info Kindernachrichten: Anna-Lena Baerbock ist die Außenministerin Deutschlands, das heißt, sie ist zuständig für wichtige Dinge, die mit anderen Ländern zu tun haben. Außenminister sind daher auch viel auf Reisen, und diese Woche war Annalena Baerbock in der Ukraine.

Sie war das erste Mitglied der Bundesregierung, das seit Kriegsbeginn dorthin gereist ist. Sie wollte deutlich machen, dass Deutschland an der Seite der Ukraine steht.

Sie hat sich mit wichtigen Politikern getroffen und versprochen, dass Deutschland die Ukraine im Krieg mit Russland weiter unterstützt, also zum Beispiel dabei helfen will, zerstörte Orte wieder aufzubauen. Sie hat auch betont, dass Waffenlieferungen wichtig sind, damit die Ukraine sich verteidigen kann.

Außerdem ist sie in die Stadt Butscha gefahren. Dort wurde in dem Krieg viel zerstört und viele Menschen wurden getötet. Butscha liegt in der Nähe der Hauptstadt Kiew. Annalena Baerbock war ganz erschüttert, von dem, was sie dort gesehen hat:

"Butscha ist ein Vorort von Kiew, es ist wie Potsdam vor Berlin, man sieht Spielplätze, man sieht Supermärkte, man sieht Menschen, die zur Arbeit gehen, und dann sieht man die schlimmsten Spuren von Verbrechen genau daneben."

NDR Info Kindernachrichten: Annalena Baerbock hat an die Opfer erinnert und versprochen, dass Deutschland dabei helfen wird, die Taten aufzuklären.

3. Weniger Corona-Regeln an Schulen

NDR Info Kindernachrichten: Stäbchen in die Nase, herumdrehen, in die Lösung tauchen, wieder drehen, drücken, dann einige Tropfen auf den Teststreifen träufeln und warten. Monatelang hat das Testen zum Schulalltag gehört. Aber damit ist jetzt Schluss!

Auch in Hamburg müssen sich die Kinder und Jugendlichen in den Schulen von Montag an nicht mehr testen. In Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern ist das bereits der Fall.

Auch wenn sich noch immer viele Menschen mit dem Virus anstecken, verschwindet nach und nach Vieles von dem, was seit Corona unser Leben verändert hat. Zum Beispiel ist das Tragen der Maske jetzt fast überall freiwillig. Wir haben die Kinder vom Gymnasium Heidberg in Hamburg gefragt - wie das bei ihnen ist: Lasst ihr die Maske jetzt meistens weg? Oder sagt ihr euch "sicher ist sicher" und tragt sie noch oft?

Kind: "Also, es ist halt komisch, wenn alle keine Maske tragen, irgendwie, weil man hat ja immer noch Corona da - und deswegen, ist ein bisschen komisch, aber sonst ist es ok."

Kind: "Ich finde es schon gut, dass wir keine Maske mehr tragen müssen, aber ich habe halt immer noch so ein bisschen Angst, dass ich jetzt wieder Corona bekomme, weil ich hatte es auch letztens erst."

Kind: "Ich finde es gut, dass die Maskenpflicht jetzt aufgehoben ist, jetzt ist es nicht mehr so stressig mit den Masken."

Kind: "Also eigentlich trage ich sie öfter noch, aber wenn ich meine Maske irgendwie vergessen habe, dann trage ich sie halt nicht, weil ich ja keine hab'."

In dieser Woche haben Juul, Mattes, Hannes, Jule und Max aus der 5b des Gymnasiums Heidberg in Hamburg mitgemacht. Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben, Helena-Franziska Schwar hat mit den Kindern telefoniert.

