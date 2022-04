Stand: 22.04.2022 15:00 Uhr Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war von Janine Albrecht

Dieses Mal haben wir mit vier Schülerinnen und Schülern aus Niedersachsen über diese Themen gesprochen:

Politiker streiten darüber, ob Deutschland Panzer und andere große Waffen in die Ukraine schicken soll. Wir berichten über die Präsidentschaftswahlen in Frankreich. Außerdem sprechen wir darüber, dass es in Mecklenburg-Vorpommern immer mehr Wölfe gibt. Und die Schülerinnen und Schüler erzählen uns, warum sie sich auf den Girls'- und Boys-Day freuen.

1. Waffen für die Ukraine

Kinder aus Lüneburg: In Deutschland wird gerade überlegt, ob man der Ukraine Panzer und andere große Waffen zukommen lassen soll. Sie müssen sich auch verteidigen und deswegen möchte die Ukraine Waffen von Deutschland haben.

NDR Info Kindernachrichten: Schon seit fast 2 Monaten versucht die Ukraine sich gegen die Angriffe Russlands zu wehren. Und in den letzten Tagen hat die russische Armee ihre Angriffe weiter verstärkt. Der Präsident der Ukraine, Wolodymyr Selenskyj, will aber nicht aufgeben.

Kinder: Deutschland sollte nach Ansicht der Ukraine jetzt Waffen liefern, weil sonst der Krieg schon entschieden ist.

NDR Info Kindernachrichten: So sehen das auch einige deutsche Politikerinnen und Politiker. Es geht um die Lieferung großer, also schwerer Waffen.

Kinder: Schwere Waffen sind Kampfpanzer, Kampfflugzeuge oder auch Kampfhubschrauber.

NDR Info Kindernachrichten: Aber andere sagen, dass die ukrainischen Soldaten diese Waffen gar nicht bedienen können…

Kinder: …weil die ukrainischen Panzer und Fahrzeuge anders gesteuert sind als die deutschen Panzer und Fahrzeuge - und das ist die Befürchtung.

NDR Info Kindernachrichten: Außerdem sagen die, die gegen die Lieferung von großen Waffen sind, dass Deutschland selbst nicht genug hat. Und dann gibt es natürlich auch noch diese Sorge:

Kinder: Deutschland hat auch so ein bisschen Angst, dass sie in den Krieg mit reingezogen werden, wenn sie der Ukraine Waffen liefern, und das wäre natürlich nicht gut, weil dann würde der Krieg noch größer werden, als er jetzt schon ist.

NDR Info Kindernachrichten: Auf der anderen Seite sagen die, die für Waffenlieferung sind, dass man angesichts des Leids der Menschen in der Ukraine helfen muss. Während in Deutschland noch darüber gestritten wird, haben andere Länder, wie die USA, Kanada oder Belgien, schon angekündigt, schwere Waffen zu liefern oder machen das schon.

2. Wichtige Abstimmung

Kinder: In Frankreich wird gerade gewählt, da geht es in die Stichwahl. Da gibt es zwei Kandidaten, die heißen Le Pen und Macron, mit Nachnamen.

NDR Info Kindernachrichten: Emanuel Macron ist seit 5 Jahren der Präsident von Frankreich und möchte das auch bleiben. Für Marine Le Pen ist es schon der dritte Versuch, französische Präsidentin zu werden. Allerdings ist Le Pen umstritten:

Kinder: Sie ist insgesamt ziemlich rechtsextrem und möchte zum Beispiel nicht, dass Flüchtlinge aus anderen Ländern oder auch Menschen mit anderer Herkunft oder anderen Religion in ihrem Land, genau die gleichen Rechte haben, wie Franzosen. Als Beispiel: Wenn sich jetzt zum Beispiel ein Deutscher und ein Franzose um einen Job bewerben, dann wird als erster der Franzose genommen, als der Deutsche.

Viele Leute haben auch Angst, dass wenn Le Pen gewählt wird und nicht wieder Macron, dass das ein krasser Wechsel wäre für Frankreich.

NDR Info Kindernachrichten: So spielt zum Beispiel die Erderwärmung für Le Pen keine große Rolle. Macron gilt als bekennender Klimaschützer. Auch ihr Blick auf die EU ist ein komplett anderer: Während Macron für die Europäische Union ist, ist Le Pen dagegen.

Kinder: Und die Befürchtung von vielen EU-Ländern und auch anderen Ländern ist, dass Le Pens Motto ist: "Frankreich zuerst."

NDR Info Kindernachrichten: Es wird also spannend, wer morgen die Präsidentenwahl gewinnt.

3. Immer mehr Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern

Kinder: In Mecklenburg-Vorpommern wurden in letzter Zeit immer mehr Wölfe gesehen.

NDR Info Kindernachrichten: Bei Zählungen von Jägern, Landwirten und Wolfsbetreuerinnen ist herausgekommen, dass es in Mecklenburg-Vorpommern fünf neue Wolfsrudel gibt. Bei der Zählung der Wölfe haben Fotofallen geholfen:

Kinder: Sie fotografieren alles, was sich bewegt und so haben sie herausgefunden, dass es mehr Wölfe in Mecklenburg-Vorpommern gibt.

NDR Info Kindernachrichten: Seit einigen Jahren gibt es im Norden wieder mehr Wölfe. Nachdem sie der Mensch bei uns ausgerottet hatte. Tierschützer finden gut, dass der Wolf zurückgekehrt ist. Aber nicht alle freuen sich darüber:

Kinder: Einige, zum Beispiel Bauern, die Tiere wie Schafe besitzen, sind dagegen, dass der Wolf in Deutschland sozusagen wieder angesiedelt wird, weil die Wölfe zum Beispiel Schafe reißen oder auch andere Nutztiere der Bauern. Der Wolf darf aber trotzdem nicht einfach so abgeschossen werden, weil er unter Naturschutz steht.

NDR Info Kindernachrichten: Wenn ein Wolf allerdings ungewöhnlich aggressiv ist und immer wieder Nutztiere tötet, kann es erlaubt werden, ihn abzuschießen.

Kinder: Aber es gibt ein paar Mittel, die empfohlen werden, gegen Wölfe. Wie zum Beispiel Elektrozäune, die Wölfe von den Schafen fernhalten.

4. Schnuppern ins Berufsleben

NDR Info Kindernachrichten: Nächste Woche ist wieder der Girls'- und Boys-Day, auch Zukunftstag genannt. Da werden dann wieder tausende Mädchen und Jungs in ganz unterschiedliche Berufe reinschnuppern. Auch Linn, Camilo, Daria und Nils aus Lüneberg in Niedersachsen sind dabei und verraten jetzt, welcher Job sie interessiert:

Kind: "Am Zukunftstag gehe ich zu dem Schmuckatelier in Lüneburg, da wird Schmuck hergestellt. Dafür habe ich mich entschieden, weil ich bin sehr an Handwerk interessiert und weil es mich sehr interessiert, wie Schmuck hergestellt und wie er weiterverarbeitet wird."

Kind: "Mein Traumberuf ist einmal Designerin und einmal Innenarchitektin."

Kind: "Mein Traumberuf ist eigentlich Schauspieler, aber da es da hier in der Nähe nicht sowas gibt, bin ich diesmal im Hotel. Schauspieler ist mein Traumberuf, ich bin auch in einer Theaterklasse, da ich das sehr gerne mache."

Kind: "Einen richtigen Traumberuf, da habe ich noch keinen, aber eigentlich ist es etwas mit Tieren. Ich mag eigentlich alle Tiere, außer die, die stechen."



In dieser Woche haben Linn, Camilo, Daria und Nils Johannes der 5. Klasse des Gymnasiums Wilhelm-Raabe-Schule in Lüneburg mitgemacht. Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben, Vanessa Kiaulehn hat mit den Kindern telefoniert.

