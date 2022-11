Stand: 25.11.2022 11:00 Uhr Kindernachrichten: WM in Katar | Rededuelle im Bundestag | Vorfreude auf Weihnachten

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar gibt es jede Menge Ärger und Kritik. Außerdem gab es im Deutschen Bundestag in der vergangenen Woche spannende Rededuelle. Außerdem beginnt so langsam die Vorweihnachtszeit.

In dieser Woche haben Carla, Philine, Mattis und Svea von der Stadtteilschule Walddörfer in Hamburg mitgemacht. Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt und Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



