Kindernachrichten: Unterrichtsausfall | Kostenübernahme | Weltmeisterschaft | Wetter

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schülern aus Hamburg über diese Themen gesprochen:

Weil so viele Menschen krank sind, gibt gerade es eine Menge Probleme. Wir berichten darüber, dass unser Parlament beschließt, dass der Staat einen Teil der Rechnungen zahlt.

Außerdem sprechen wir mit den Kindern über das Endspiel der Fußball-Weltmeisterschaft, in dem Argentinien gegen Frankreich antritt.

Beim vierten Thema gehts um das frostige Winterwetter: Von Lissy, Amelie, Nathaniel und Aran wollten wir wissen "Bist du ein 'Schnee- und Frost-Typ' oder bist du an kalten Tagen lieber zu Hause?"

In dieser Woche haben Lissy, Amelie, Nathaniel und Aran aus den Klassen 6a und 6i der Heinrich-Hertz-Schule in Hamburg-Winterhuderg. Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen hat Caren Busche.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

