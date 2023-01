Stand: 13.01.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: von Jörgpeter von Clarenau

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schüler über diese Themen gesprochen:

In dem Ort Lützerath räumt die Polizei ein Protest-Camp von Umweltschützern.

Wir berichten darüber, dass in immer mehr Gegenden in Deutschland die Corona-Regeln wegfallen.

Mit den Kindern haben wir außerdem über das ausgelaufene Kokosfett auf der A7 gesprochen, das die meistbefahrenen Strecken im Norden lahmlegt.

Beim vierten Thema geht es um die erste Schulwoche nach den Ferien. Wir wollten von Lorenz, Charli, Jakob und Feya wissen: Ist euch der Start in's Schulleben schwer gefallen?

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen hat Jörgpeter von Clarenau.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 14.01.2023 | 11:40 Uhr