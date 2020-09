Stand: 05.09.2020 00:00 Uhr

Umfrage: Kinder sagen, wie glücklich sie sind

Kinder aus Elmshorn: Viele Kinder auf der Welt wurden befragt, ob es ihnen gut geht. Am glücklichsten sind die Kinder zum Beispiel in den Niederlanden und in Dänemark. Ganz viele Kinder hier in Deutschland sind nicht so glücklich wie in anderen Nachbarländern, obwohl wir ein sehr reiches Land sind.

NDR Info Kindernachrichten: Unicef, das Kinderhilfswerk der Vereinen Nationen, hat Kinder in 41 Ländern gefragt, wie glücklich sie sind. Eine wichtige Erkenntnis aus der Studie: Wohlstand allein macht nicht glücklich. Viele Kinder in reicheren Ländern sagten, dass ihre Eltern zu wenig Zeit für sie hätten. Manche litten darunter, zu dick zu sein. Andere erzählten von Stress in der Schule. Deutschland landete übrigens auf Platz 14 von 41, also im oberen Mittelfeld. Von den Kindern aus Elmshorn wollten wir nicht wissen, was ihr Glück trübt, sondern wann sie sich richtig glücklich fühlen:

- Ich bin immer richtig glücklich, wenn ich etwas mit meinen Freunden mache oder mit meiner Familie.

- Zum Beispiel wenn ich Fußball spiele, fühle ich mich auch ziemlich glücklich - also eigentlich. wenn wir gewinnen.

- Ich fühle mich richtig glücklich, wenn ich mit den Ponys etwas mache. Wenn man dort nicht glücklich ist, dann laufen die Ponys auch nicht weg und die hören einem halt auch zu.

