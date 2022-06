Stand: 17.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Ukraine | Energiesparen | soziale Arbeit | Wetter von Janine Albrecht

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen aus Niedersachsen über diese Themen gesprochen:

Der deutsche Bundeskanzler trifft Präsident Selenskyj in Kiew.

Wir klären darüber auf, dass Wirtschaftsminister Habeck zum Energiesparen aufruft.

Außerdem sprachen wir mit den Schülerinnen darüber, dass Politiker darüber streiten, ob junge Leute nach dem Ende ihrer Schulzeit soziale Arbeit leisten sollen.

Beim vierten Thema geht es ums Wetter - am Wochenende soll es über 30 Grad heiß werden. Dazu wollten von den Kindern wissen: Was für ein Sommertyp bist du? Liebst du heiße Tage oder suchst du dir dann ein kühles Plätzchen?

In dieser Woche haben Samantha, Freda, Summer und Ben aus der 6b der IGS Kreideberg in Niedersachsen mitgemacht. Janine Albrecht hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen - Anina Pommerenke hat mit den Kindern telefoniert.

