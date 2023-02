Stand: 24.02.2023 18:00 Uhr Kindernachrichten: von Caren Busche

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen und Schüler über diese Themen gesprochen:

Seit zwölf Monaten herrscht Krieg in der Ukraine

Wir berichten darüber, dass giftige Chemikalien in der Umwelt, auch in Norddeutschland viele Orte verschmutzt haben.

Außerdem sprachen wir mit den Kindern über eine Entdeckung im Weltall: Forscher stoßen auf einen neuen Planeten, auf dem es möglicherweise Leben gibt.

Beim vierten Thema geht es um die Fastenzeit, die normalerweise nach dem Fasching beginnt. Dazu wollten wir von Radomir, Ada und Elvan aus der Klasse 6b vom Gymnasium Rotherbaum wissen: "Worauf könntet ihr mal 40 Tage verzichten?"

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, geschrieben und gesprochen hat die Kindernachrichten Caren Busche.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 25.02.2023 | 11:40 Uhr