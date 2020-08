Stand: 22.08.2020 00:00 Uhr

Nachrichten für Kinder - Was diese Woche wichtig war

Bei NDR Info gibt es Nachrichten für Kinder immer sonnabends um 11.40, 14.40 und 17.40 Uhr. In dieser Woche geht es um die Präsidentschaftskandidaten in den USA, wir berichten über die Proteste in Belarus, außerdem wird über die Corona-Gefahr gesprochen und dann berichten wir noch darüber, dass Bayern München gegen Paris Saint-Germain im Champions League Finale antritt.

Anhören könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - als Podcast. Und ihr könnt die Nachrichten in Gebärdensprache anschauen.

Mikado Reporterin Anina Pommerenke hat in dieser Woche mit fünf Kindern aus Schleswig-Holstein gesprochen und zwar mit Lennox, Katie, Leny, Adrian und Joshua aus verschiedenen sechsten Klassen des Gymnasiums Wentorf. Sprecherin der Kindernachrichten ist dieses Mal Caren Busche.

