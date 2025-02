Stand: 07.02.2025 16:00 Uhr Kindernachrichten: Trump | Glück | Erkältungswelle von Caren Busche

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Erneute Kritik an Donald Trump und seinen Äußerdungen

Seit Januar ist Donald Trump wieder Präsident der USA – seitdem sorgt er fast jeden Tag für Schlagzeilen.

In dieser Woche hat Trump für Wirbel gesorgt, weil er einen Vorschlag zum Gazastreifen gemacht hat. Das Gebiet am Mittelmeer ist wegen eines Krieges mit Israel stark zerstört.

Wann sind wir am glücklichsten?

Wann sind die Menschen am glücklichsten? Früh morgens oder spät abends? Mitten in der Woche oder am Wochenende? Und zu welcher Jahreszeit?

Das wollten Forscher einer Universität in London genau wissen und haben fast 50.000 Menschen dazu befragt.

Erkältungswelle im Norden

Viele Menschen in Deutschland haben gerade die Nase voll. Wir haben nämlich eine Erkältungswelle.

Auch ungewöhnlich viele Kinder liegen mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder hohem Fieber im Bett. Wir haben gefragt: Was kann man tun, wenn es einen erwischt hat?

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch - dieses Mal mit: Vinzent, Paula, Eric, Ida, Mats und Henni aus der Klasse 6b des Gymnasium Dörpsweg in Hamburg.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

