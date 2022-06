Stand: 10.06.2022 15:00 Uhr Kindernachrichten: Tierhaltung | E-Autos | Ladekabel | Fußball von Caren Busche

Was war diese Woche wichtig? Wir haben mit Schülerinnen aus Mecklenburg-Vorpommern über diese Themen gesprochen:

Die deutsche Regierung will erreichen, dass es Schweinen besser geht als bisher.

Wir klären darüber auf, dass in der EU ab 2035 keine Neuwagen mehr mit Verbrenner-Motoren verkauft werden sollen.

Außerdem sprachen wir mit den Schülerinnen darüber, dass es bald ein Ladekabel geben soll, dass für alle Smartphones, Tablets und Kameras in ganz Europa passen soll.

Beim vierten Thema gehts um die deutsche Fußballnationalmannschaft in der Nations League - dazu wollten von den Kindern wissen: Drückst du bei Länderspielen dem deutschen Team die Daumen? Und welchen Spielern besonders?

In dieser Woche haben Simon, Thea und Sophus aus Rostock und Umgebung mitgemacht. Caren Busche hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen - Vanessa Kiaulehn hat mit den Kindern telefoniert.

