Stand: 20.10.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Terror | Herbstwetter | Buchmesse von Jonas Valentin Weber

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Die Lage in Israel und dem Gazastreifen ist weiterhin sehr schlimm

Weltweit hoffen viele Menschen, dass sich die Lage in Israel und im Gazastreifen beruhigt. Verschiedene Politikerinnen und Politiker, wie zum Beispiel der Präsident der USA, Biden, oder Bundeskanzler Scholz, sind nach Israel und in Nachbarstaaten gereist: Einerseits um den Menschen in Israel zu sagen "Wir helfen Euch, euer Land zu verteidigen" - andererseits aber auch, um zu versuchen, eine Lösung zwischen Israel und den Palästinensern zu finden.

Denn nicht nur Israel braucht Hilfe, um sich zu verteidigen. Auch den Menschen im Gazastreifen, von denen die meisten gar nichts mit den Terroranschlägen der Hamas zu tun haben, muss dringend geholfen werden. Ihnen fehlt es an Lebensmitteln, Wasser und Medikamenten. Aber die gute Nachricht ist: Erste Hilfe ist unterwegs. Von Ägypten aus dürfen jetzt erste LKW mit Hilfsgütern in den Gazastreifen fahren.

Herbstwetter in Norddeutschland

Die Schülerinnen und Schüler in Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein genießen die Ferien - genauer gesagt: die Herbstferien. Das heißt: draußen wird’s kälter und dunkler - aber auch bunter.

Die Blätter der Bäume zeigen eindrucksvolle Farben – von dunkelrot bis knallgelb. Wir haben die Kinder der Adolph-Diesterweg-Schule in Stralsund gefragt, was sie gern machen im Herbst und worauf sie sich in den Ferien besonders freuen.

Buchmesse in Frankfurt

Habt ihr nicht auch Lust, beim Herbstwetter gemütlich Zuhause auf dem Sofa zu sitzen und ein neues Buch zu lesen, in eine neue spannende oder einfach schöne Geschichte abzutauchen?

In Frankfurt findet gerade die größte Buchmesse der Welt statt. Tausende neue Bücher werden da vorgestellt, auch viele Kinder- und Jugendbücher. Der Deutsche Buchpreis wird - für gewöhnlich - auch jedes Jahr auf der Buchmesse verliehen.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Vincent, Max, Alina, Elisa, Milena und Emilia aus der Regionalen Schule "Adolph Diesterweg" in Stralsund.

Janet Lindemann hat die Kinder interviewt, Jonas Valentin Weber hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 21.10.2023 | 11:40 Uhr