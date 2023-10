Stand: 13.10.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Terror | Weltmädchentag | Schulpreis von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Menschen auf der ganzen Welt sind traurig und entsetzt, über das, was in um Israel passiert

In und um Israel gibt es seit einer Woche furchtbare Gewalt: Bei Angriffen auf Israel aus dem Gaza-Streifen und Gegenangriffen der israelischen Armee sind viele Menschen getötet worden. Oft heißt es dann zum Beispiel: "Der Nahost-Konflikt ist eskaliert."

Israel ist ein Land im Nahen Osten am Mittelmeer, in dem viele Jüdinnen und Juden leben. Israel gibt es seit 1948, es wurde nach dem Zweiten Weltkrieg gegründet. In dem Krieg sind Millionen von Juden verfolgt und auch ermordet worden. Die Israelis wollten einen eigenen Staat, in dem sie sicher leben können und keine Angst mehr haben müssen. Dieser Staat liegt auf einem Gebiet, wo damals auch viele Palästinenser lebten. Die Palästinenser konnten nur einen kleinen Teil behalten, dazu gehört der Gaza-Streifen am Mittelmeer. Die Palästinenser sind meist Muslime.

Weil die Religionen so unterschiedlich sind, aber auch weil die Palästinenser weiter um ihre Gebiete kämpfen, gibt es immer wieder Angriffe zwischen Israelis und Palästinensern. Der Angriff am Sonnabend war aber der schlimmste in der Geschichte von Israel. Die Angriffe geplant hat die Hamas, das ist eine Terrorgruppe. Viele Politikerinnen und Politiker auf der ganzen Weltversuchen jetzt, zu vermitteln und die Gewalt schnell zu beenden, damit nicht noch mehr Menschen sterben und verletzt werden. Aber das ist sehr schwierig.

In vielen Ländern haben Mädchen und Frauen noch immer viele Nachteile

Auf der Welt leben insgesamt fast 2,5 Milliarden Kinder. Und eigentlich haben alle Kinder die gleichen Rechte - ganz egal ob Junge oder Mädchen. In Deutschland steht es zum Beispiel im Grundgesetz.

Aber trotzdem werden Mädchen oft benachteiligt. In Afghanistan dürfen sie zum Beispiel nach der 6. Klasse nicht mehr in die Schule gehen oder Fußball spielen. Das sind Beispiele dafür, dass Mädchen oft nicht die gleichen Rechte haben wie Jungs. Und deshalb gibt es jedes Jahr am 11. Oktober den Weltmädchentag.

In dieser Woche gab es Preise für die besten Schulen in Deutschland

85 Schulen haben sich in diesem Jahr um den Deutschen Schulpreis beworben. Expertinnen und Experten haben sich alle Bewerbungen angeschaut und beschlossen: Die beste Schule kommt aus Erlangen in Bayern.

Aber auch eine Berufsschule aus Hamburg hat einen Preis bekommen. Dort können sich Jugendliche und junge Erwachsene auf ihren Beruf vorbereiten. Und auch eine Grundschule aus Horst in Schleswig-Holstein ist ausgezeichnet worden. Und zwar dafür, dass unterschiedlich alte Kinder in Klassen zusammen unterrichtet werden und selbst entscheiden können, in welchem Tempo sie lernen wollen.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Harriet, Martha, Tim, Henri, Miriam und Hannah aus der 4. Klasse der Grund- und Stadtteilschule in Hamburg-Eppendorf.

Ines Kaffka hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

