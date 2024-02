Stand: 09.02.2024 15:00 Uhr Kindernachrichten: Taylor Swift | König Charles | Pixi-Bücher von Ulrike Drevenstedt

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

AUDIO: Taylor Swift stellt neuen Rekord auf (8 Min) Taylor Swift stellt neuen Rekord auf (8 Min)

Taylor Swift stellt neuen Rekord auf

Die 34 Jahre alte Taylor Swift aus den USA ist die erfolgreichste und berühmteste Sängerin im Moment. Gerade hat sie einen der wichtigsten Musikpreise auf der Welt gewonnen: Einen Grammy für das beste Album des Jahres.

Im April will sie ein neues Album veröffentlichen und im Sommer kommt sie für Konzerte nach Gelsenkirchen, München und Hamburg. Im Moment warten auch viele darauf, ob sich Taylor Swift zur Präsidentenwahl im November in den USA äußert. Denn wenn sie sagt, wen sie bei der Wahl unterstützt oder wählen will, dann könnten viele ihrer Fans das gleiche machen.

Krebsdiagnose bei König Charles

Sorgen machen sich viele Menschen gerade um den britischen König Charles. Er hat diese Woche bekannt gegeben, dass er an Krebs erkrankt ist. Seine Frau, Königin Camilla, hat gesagt, dass es König Charles trotz der Krebserkrankung gut gehe.

Jedes Jahr erkranken auf der ganzen Welt Millionen von Menschen an Krebs und viele sterben auch daran. Was für eine Art von Krebs König Charles hat, das hat das Königshaus nicht mitgeteilt. Viele Menschen, die an Krebs erkranken, werden auch wieder gesund, denn es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten und es wird immer Neues erforscht. Fachleute sagen, dass es auch wichtig ist, nicht den Mut zu verlieren, wenn man erfährt, dass es Krebs ist.

"Pixi"-Bücher feiern 70. Geburtstag

Die kleinen viereckigen Pixi-Bücher sind gerade 70 Jahre alt geworden. 1954 hat Per Hjald Carlsen aus Dänemark in seinem Verlag in Hamburg das erste Pixi veröffentlicht. Die Bücher findet man häufig in Drogeriemärkten und da liegen sie oft in einer Schüssel, die von einer Statue, von einem Pixi, gehalten wird.

Pixi ist das englische Wort für Kobold. Die Bücher sind klein, quadratisch und haben immer 24 Seiten. Die Geschichten sind für die eher kleineren Kinder zum Vorlesen oder zum selber Lesen. Es sind meistens kleine Kurzgeschichten. Herzlichen Glückwunsch, Pixi-Bücher!

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Alvise, Viola, Samina, Daniel, Joshua und Marike aus den 6. Klassen des Goethe-Gymnasiums in Hamburg.

Florian Jacobsen hat die Kinder interviewt, Ulrike Drevenstedt hat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.



Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

Dieses Thema im Programm: NDR Info | Kindernachrichten | 10.02.2024 | 11:40 Uhr