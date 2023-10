Stand: 27.10.2023 15:00 Uhr Kindernachrichten: Sturmflut | Ladekabel | Winterzeit von Janine Albrecht

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Die schwere Sturmflut hat bei uns im Norden gewaltige Schäden angerichtet

Der Ostwind hatte für einen heftigen Sturm mit Orkanböen gesorgt. An der Ostseeküste von Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und auch vom Nachbarland Dänemark hat der Sturm das Wasser aus dem Meer zum Land getrieben und dort Strände, Häfen oder Straßen überflutet.

In Schleswig-Holstein stieg das Hochwasser in der Stadt Flensburg auf 2,27 Meter über den normalen Wasserstand. So ein Hochwasser hat es dort seit mehr als 100 Jahren nicht mehr gegeben.

In Mecklenburg-Vorpommern war die Sturmflut nicht ganz so schlimm. Aber auch dort gab es Hochwasser und dabei hat die Sturmflut viele Schäden angerichtet. Allein in Schleswig-Holstein sind es mehrere hundert Millionen Euro.

Während der Sturm an der Ostsee zu Hochwasser geführt hat, trieb der Ostwind das Wasser an der Nordsee vom Land weg, dort und auch in Hamburg gab es daher Niedrigwasser.

Deshalb war der Sturm dort in dieser Woche kein so großes Thema, dafür aber ein Schiffsunglück: Zwei Frachter sind dort zwischen Langeoog und Helgoland zusammengestoßen. Eines der Schiffe ist gesunken und wahrscheinlich sind dabei fünf Menschen gestorben.

Bald soll es für Handys und andere Elektro-Geräte nur noch ein bestimmtes Ladekabel geben

Ende nächsten Jahres soll in Deutschland eine neue Regel gelten: Nur EIN Kabel, mit dem man dann Handys, Tablets, Laptops, Videospielkonsolen und viele andere neuen Elektrogeräte laden kann.

Die Idee für das einheitliche Ladekabel kommt von der EU, also dem Zusammenschluss von europäischen Staaten, zu dem auch Deutschland gehört. Schon im vergangenen Jahr hatten sich die EU-Staaten geeinigt, dass Schluss sein soll mit dem Kabelsalat und es einfacher werden soll, Handy und Co zu laden.

Jetzt hat die deutsche Regierung dafür ein Gesetz auf den Weg gebracht. Der dafür zuständige Minister, Robert Habeck von den Grünen, sagte: "Dank der EU-Einigung ist Schluss mit dem Kabelsalat." Und Habeck ist sich sicher, dass es dann auch weniger Elektroschrott geben wird.

An diesem Wochenende hat der Sonntag 25 Stunden

An diesem Wochenende wird die Zeit umgestellt: Von der Sommer- auf die Winterzeit - die eigentlich unsere "normale" Uhrzeit ist.

Das heißt, in der Nacht von Sonnabend auf Sonntag werden die Uhren eine Stunde zurückgestellt, damit kann man Sonntag länger schlafen. Außerdem heißt eine Stunde Zeitumstellung auch, dass es morgens früher hell ist und abends früher dunkel.

Das Team der Kindernachrichten:

Jede Woche machen wir mit Kindern zusammen Nachrichten für euch. Dieses Mal mit: Lotta, Lotta, Marlena, Milla, Viktoria und Antoni von der ETV Ferienbetreuung aus Hamburg.

Anina Pommerenke hat die Kinder interviewt, Janine Albrechthat die Kindernachrichten geschrieben und gesprochen.

Anhören und als Podcast abonnieren könnt ihr die Kindernachrichten natürlich auch - und ihr könnt sie in Gebärdensprache anschauen.

