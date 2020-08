Stand: 29.08.2020 00:00 Uhr

Corona: In Deutschland soll es beim Schutz weniger Durcheinander geben

Kinder aus Remplin: Die Corona-Regeln sollen wieder verschärft werden. Naja, wir hatten ja das Problem, dass überall andere Regeln waren und das war manchmal ziemlich blöd.

NDR Info Kindernachrichten: So gibt es in einigen Bundesländern richtig hohe Geldstrafen, wenn man zum Beispiel im Bus keine Maske trägt, in anderen aber nicht.

Oder es sind unterschiedlich viele Gäste bei privaten Feiern erlaubt. Weil das ziemlich verwirrend ist, hat Kanzlerin Merkel mit den Chefs und Chefinnen der Bundesländer gesprochen.

Kinder aus Remplin: Die Bundeskanzlerin hatte sich mit vielen Leute zusammengesetzt und die hatte versucht, einfach alle Regeln zu vereinheitlichen.

NDR Info Kindernachrichten: Aber das war gar nicht so einfach. Stundenlang haben die Politiker diskutiert und am Ende waren sie sich trotzdem nicht in allem einig.

Bei den privaten Feiern gibt es weiter keine einheitliche Gästezahl. Und bei der Maskenpflicht gibt es jetzt einen Kompromiss, der in fast ganz Deutschland gilt:

Kinder aus Remplin: Man muss 50 Euro Strafe zahlen, mindestens, wenn man zum Beispiel im Bus oder Supermarkt keine Maske trägt.

NDR Info Kindernachrichten: Die Regeln sollen ja dabei helfen, dass sich nicht so viele Menschen mit Corona anstecken. Aber weil es in den letzten Wochen wieder mehr Corona-Fälle gab, wurden einige Regeln verschärft:

Urlauber, die aus einem Corona-Risikogebiet zurückkommen - also einem Land mit vielen Corona-Fällen, müssen sofort nach Hause und für zwei Wochen in Quarantäne. Das soll strenger kontrolliert werden.

Abkürzen kann man die Quarantäne aber, wenn man mit einem Test fünf Tage nach Ankunft beweist, dass man nicht infiziert ist.

Für alle anderen Reiserückkehrer sollen die Tests ab Mitte September nicht mehr kostenlos sein.

Und Großveranstaltungen, bei denen zum Beispiel kein Abstand gehalten werden kann, bleiben verboten, bis mindestens Ende des Jahres.

