Kindernachrichten: Streiks | Haushaltsdebatte | Spielzeugmesse

Die wichtigsten Nachrichtenthemen der Woche für euch zusammengefasst:

Streik der Lokführer:innen sorgt für viele Zugausfälle

Auch in dieser Woche haben in ganz Deutschland Bauern protestiert. Mit ihren großen Traktoren haben sie zum Beispiel in Hamburg, Wolfsburg und Göttingen Straßen, Brücken und Autobahnzufahrten versperrt. Mit dieser Aktion wollen die Landwirte dagegen protestieren, dass die Bundesregierung bestimmte Gelder streichen möchte, die sie bisher für ihre Arbeit bekommen haben.

Außerdem gab es viele Streiks: zum Beispiel an Flughäfen, bei Bussen und U-Bahnen haben Menschen die Arbeit niedergelegt. Wenn Arbeitnehmer und Arbeitgeber über die Bezahlung und Arbeitszeiten verhandeln und sie sich dabei nicht einigen können, dürfen die Arbeitnehmer nach bestimmten Regeln für längere Zeit streiken. Damit wollen sie Druck auf den Arbeitgeber ausüben und ihre Forderungen durchsetzen. Oft wollen sie mehr Geld für ihre Arbeit haben oder für das gleiche Geld weniger Stunden arbeiten. Die Streiks werden meistens von Gewerkschaften organisiert - das sind Organisationen, die sich für die Interessen von Arbeitnehmern einsetzen.

Viel Geld für den deutschen Haushalt

Diese Woche hat die Bundesregierung bei einer Abstimmung im Deutschen Bundestag den sogenannten Bundeshaushalt beschlossen. Dabei geht es darum, wofür die Regierung in diesem Jahr für Deutschland ausgeben will: Also zum Beispiel für die Reparatur von Straßen, den Ausbau der Schienennetze, den Klimaschutz oder auch als Hilfen für Menschen, die nicht genug eigenes Geld zum Leben haben.

Insgesamt geht es um Ausgaben in Höhe von 477 Milliarden Euro. Um den Haushalt ist viel gestritten worden, denn die drei Regierungsparteien (SPD, Grüne und FDP) wollten eigentlich noch mehr Geld ausgeben. Politiker von anderen Parteien finden es nicht gut, dass die Bundesregierung so viel Geld ausgeben will.

Spielzeugmesse bietet viel Neues

In Nürnberg sind bei einer großen Messe viele Neuheiten in Sachen Spielsachen vorgestellt worden - die es dann schon bald in den Geschäften zu kaufen geben könnte. Dazu möchten wir heute von den Kindern aus Hamburg wissen, was für sie das beste Spiel der Welt ist.

Das sind ihre Antworten:



Mein Lieblingsspiel ist Paleo - man kann es mit bis zu vier Leuten spielen. Niemand verliert am Ende - entweder verlieren alle oder alle gewinnen. Denn es geht darum, zusammen als Gruppe zu überleben.

Lego! Ich liebe es, man kann sehr viele Sachen d'raus bauen und es ist sehr verschieden.

Ich spiele am liebsten Fußball.

Das beste Spiel der Welt ist ganz klar Monopoly!

Mein absolutes Lieblingsthema sind Papierflieger - ich liebe es Papierflieger zu bauen. Ich kann das auch alles schon mit dem Auftrieb und so und ich möchte auch später mal bei Airbus arbeiten.

